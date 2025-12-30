Đội hình ngôi sao tăng vọt giá trị trong năm 2025

Theo đợt cập nhật số liệu mới nhất từ trang thống kê Transfermarkt, Premier League góp 2 ngôi sao trong đội hình tăng giá mạnh nhất và đều ở hàng công.

Bộ đôi tiền đạo trong đội hình này là Nick Woltemade (Newcsatle) và Alexander Isak (Liverpool). Đáng chú ý, Woltemade tăng giá trị vượt bậc chỉ sau nửa mùa giải khoác áo Newcastle. Trước khi Woltemade gia nhập CLB vùng Đông Bắc nước Anh, CĐV chỉ biết đến anh là một trung phong cao lớn, tiềm năng.

Đội hình tăng giá mạnh nhất thế giới.

Giờ đây, Woltemade trở thành trụ cột hàng công đội chủ sân St James' Park khi góp công vào 10 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, giá trị của Isak tăng đáng kể nhờ màn thể hiện ấn tượng (32 bàn thắng) cho Newcastle ở mùa trước. Đó cũng là lý do khiến Liverpool phải chi 140 triêu euro để đưa anh về Anfield.

Trong khi đó, hàng tiền vệ lại có sự góp mặt của 3 ngôi sao đang khoác áo PSG, bao gồm Desire Doue (90 triệu euro), Vitinha (110 triệu euro) và Joao Neves (110 triệu euro). Đây đều là những trụ cột giúp đội bóng thủ đô nước Pháp giành cú ăn 5 trong năm nay.

Hai cái tên còn lại gồm Lennart Karl và Michael Olise, đều của Bayern. Karl từ một cầu thủ trẻ chưa được định giá đã tăng vọt lên 60 triệu euro sau màn ra mắt như mơ ở đội một nhà ĐKVĐ Bundesliga. Olise cũng tăng gần gấp đôi giá trị, lên mức 130 triệu euro.

Ở hàng thủ, Real góp hai ngôi sao là Alvaro Carreras (60 triệu euro) và Dean Hujsen (70 triệu euro). MU quá vội vàng khi bán đi một hậu vệ trái chất lượng và giờ đây, Real là CLB được hưởng lợi nhờ việc chiêu mộ Carreras. Sao trẻ 22 tuổi sở hữu khả năng tranh chấp, hỗ trợ tấn công tốt và có tiềm năng phát triển lớn.