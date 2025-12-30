Real Madrid chưa thể lạnh lùng như xưa

Real Madrid sút nhiều, sút trúng đích nhiều, nhưng ghi bàn không tương xứng. Khi Kylian Mbappe quá xuất sắc, vấn đề của cả tập thể lại càng lộ rõ tại Bernabeu.

Trong nhiều năm, nhắc đến Real Madrid là nhắc đến sự lạnh lùng. Một cơ hội, một bàn thắng. Một sai lầm, một án phạt. Đó từng là “đặc sản” khiến mọi đối thủ dè chừng mỗi khi bước ra thảm cỏ Bernabeu.

Nhưng mùa này, dưới thời Xabi Alonso, Real Madrid đang sống trong một nghịch lý quen mà lạ: tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng lại thiếu khả năng kết liễu.

Nghịch lý của Real Madrid

Sau 17 vòng La Liga, Real Madrid ghi 34 bàn. Con số ấy không hề thấp, nhưng trở nên khiêm tốn nếu đặt cạnh Barcelona, đội đã ghi nhiều hơn tới 15 bàn.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở chênh lệch tỷ số, mà ở cách Real Madrid đi đến những bàn thắng ấy. Họ cần 128 cú sút trúng đích để đổi lấy 34 bàn, tương đương hiệu suất khoảng 28%.

Với một đội bóng sống bằng bản lĩnh và tính sát thương, đây là tỷ lệ khó có thể xem là chấp nhận được.

Real Madrid đang sống nhờ các bàn thắng của Mbappe.

Bức tranh còn đáng chú ý hơn khi mở rộng ra 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Có tới 66 đội bóng đạt hiệu suất chuyển hóa cú sút trúng đích thành bàn thắng tốt hơn Real Madrid. Một con số gây sốc nếu đặt cạnh vị thế lịch sử của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tottenham Hotspur dẫn đầu về hiệu suất, trong khi Real Madrid chỉ đứng ở nhóm giữa. Trớ trêu ở chỗ, về số lượng sút trúng đích, chỉ Bayern Munich và Barcelona là làm tốt hơn Real Madrid.

Những dữ liệu ấy cho thấy vấn đề của Real Madrid không nằm ở khả năng tạo cơ hội. Họ vẫn kiểm soát thế trận, vẫn áp đặt nhịp độ, vẫn đưa bóng vào vòng cấm đối phương với tần suất cao.

Vấn đề nằm ở khả năng tận dụng. Và ở đây, cái tên Kylian Mbappe xuất hiện như một điểm sáng rực rỡ, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo rõ ràng nhất.

Mbappe ghi 29 bàn từ 61 cú sút trúng đích, đạt hiệu suất gần 48%. Một con số ở đẳng cấp siêu sao. Nhưng khi đặt cạnh các đồng đội, sự chênh lệch trở nên đáng lo ngại.

Vini đánh mất chính mình ở mùa 2025/26.

Vinicius Junior chỉ đạt hiệu suất 18%, còn Rodrygo là 16%. Real Madrid đang sống nhờ sự phi thường của Mbappe, thay vì một hệ thống ghi bàn đồng đều, nơi nhiều cầu thủ cùng chia sẻ trách nhiệm.

Vấn đề lan rộng

Tại Champions League, nghịch lý ấy còn lộ rõ hơn. Hiệu suất của Real Madrid giảm xuống còn 27,6%, xếp thứ 17 trong số 36 đội tham dự.

Trong 13 bàn thắng tại châu Âu, Mbappe ghi tới 9. Bốn bàn còn lại được chia đều cho Bellingham, Brahim, Camavinga và Rodrygo. Sự phụ thuộc vào một cá nhân là điều không thể phủ nhận.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ, khi Mbappe bị khóa chặt hoặc không đạt phong độ cao nhất, Real Madrid thiếu phương án thay thế đủ tin cậy. Một đội bóng lớn không thể chỉ sống bằng một họng súng, dù họng súng ấy xuất sắc đến đâu.

Mbappe từng nói rằng nếu không có danh hiệu, các con số cá nhân trở nên vô nghĩa. Câu nói ấy cũng là lời nhắc dành cho cả tập thể Real Madrid.

Thách thức của Xabi Alonso không phải là tạo thêm cơ hội. Ông làm được điều đó. Bài toán thực sự nằm ở việc biến ưu thế ấy thành bàn thắng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chỉ khi giải được bài toán hiệu suất, Real Madrid mới thực sự trở lại với hình ảnh quen thuộc tại Bernabeu: lạnh lùng, tàn nhẫn và không cho đối thủ cơ hội sửa sai.