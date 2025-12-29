Trung vệ vô danh lọt tầm ngắm CLB Premier League

Phong độ ổn định tại Como giúp Jacobo Ramon lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB Premier League, trong khi Real Madrid vẫn nắm quyền quyết định tương lai của anh.

Ramon đang chơi mùa giải quyết định sự nghiệp. Trụ cột không thể thay thế tại Como, được Premier League theo sát và vẫn mang trong mình giấc mơ Real Madrid. Giữa bệ phóng Anh và lời gọi Bernabeu, trung vệ 20 tuổi đứng trước một ngã rẽ không cho phép sai lầm.

Sự thăng tiến của Ramon không còn là câu chuyện tiềm năng. Nó đã trở thành thực tế, được đo bằng số phút thi đấu, vai trò chiến thuật và sự ổn định hiếm thấy ở một hậu vệ trẻ.

Tại Como, Ramon là cái tên chơi nhiều phút nhất hàng thủ với 1.258 phút. Không phải lựa chọn xoay vòng, mà là trụ cột. Ở Serie A, nơi sai lầm của trung vệ thường phải trả giá ngay lập tức, Jacobo tồn tại bằng sự điềm tĩnh. Cao 1,96 m, sải chân dài, tranh chấp chắc và đặc biệt là khả năng xử lý bóng từ tuyến dưới.

Como không chơi thứ bóng đá cầu may, và Ramon không phải mẫu hậu vệ chỉ biết phá bóng. Hai bàn thắng anh ghi được là phần thưởng thêm, không phải yếu tố định nghĩa giá trị.

Phong độ ấy giải thích vì sao Premier League nhập cuộc. Theo các nguồn tin quốc tế, bốn CLB Anh liên hệ với Como để hỏi mua Ramon cho mùa hè.

Không ai vội vàng, bởi chính cầu thủ này cũng muốn hoàn tất mùa giải. Nhưng sự quan tâm ấy không phải xã giao. Premier League đang tìm kiếm những trung vệ trẻ, chơi chân tốt và chịu được cường độ cao. Ramon hội đủ tiêu chí.

Tuy nhiên, bài toán của Ramon không chỉ nằm ở việc chọn bến đỗ tiếp theo. Real Madrid vẫn giữ 50% quyền lợi và sở hữu điều khoản mua lại khoảng 8 triệu euro. Con số đó biến Ramon thành “tài sản chiến lược”. Real có thể đưa anh trở lại bất cứ lúc nào nếu đánh giá đã đến ngưỡng phù hợp.

Vấn đề nằm ở thời điểm. Trở lại Bernabeu quá sớm có thể đồng nghĩa với ghế dự bị. Ở tuổi 20, Jacobo hiểu rằng sự nghiệp trung vệ được xây bằng số trận đá chính, không phải danh tiếng.

Premier League, với rủi ro lớn hơn, lại hứa hẹn cơ hội ra sân và thử thách thực sự. Đó là nơi nhiều hậu vệ trưởng thành nhanh, hoặc bị đào thải sớm.

Ramon cũng không giấu tham vọng xa hơn. Anh nuôi hy vọng chạm cửa đội tuyển Tây Ban Nha và xa hơn là World Cup, nếu tiếp tục phát triển.

Nhưng con đường đó không đi qua những quyết định cảm tính. Nó đòi hỏi sự nhất quán, môi trường phù hợp và khả năng chịu áp lực mỗi tuần.

Mùa hè tới sẽ trả lời nhiều câu hỏi. Premier League có thể là bước nhảy vọt. Real Madrid vẫn là đích đến trong mơ. Nhưng trước mắt, Ramon đang làm điều đúng đắn nhất: chơi bóng đều đặn, giữ phong độ và để mọi lựa chọn mở ra bằng chính màn trình diễn của mình.

Ở Serie A, Ramon đứng vững. Bước tiếp theo, nếu đến, sẽ không dành cho những ai còn do dự.