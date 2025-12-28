Nico Paz lại khiến cả Serie A phát cuồng

Tối 27/12, nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của Nico Paz, Como nhanh chóng lấy lại phong độ sau hai trận thua liên tiếp tại Serie A bằng chiến thắng đậm đà 3-0 ngay trên sân của Lecce.

Nico Paz nổi lên như hiện tượng.

Ở vòng 16 Serie A, Como đến làm khách trên sân của Lecce trong bối cảnh vừa thua hai vòng liên tiếp trước đó. Với sức mạnh và khí thế áp đảo để tìm lại chiến thắng, Como mở tỷ số ở phút 21 nhờ công của ngôi sao Nico Paz.

Tiền vệ này ghi bàn thắng thứ 6 tại Serie A mùa này bằng cú sút xa táo bạo ở khoảng cách gần như không tưởng (phải hơn 35 m), khiến bóng bị lệch hướng làm bó tay thủ môn Wladimiro Falcone.

Sang hiệp hai, Nico Paz tiếp tục để lại dấu ấn ở phút 75 khiến có đường chuyền dọn cỗ cho Anastasios Douvikas dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 3-0. Giữa những đồn đoán chuyển nhượng, Nico Paz tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những viên ngọc đáng xem bậc nhất châu Âu hiện tại.

Nó lý giải việc Real Madrid sẽ kích hoạt điều khoản mua lại trong thương vụ Nico Paz với giá chưa đến 9 triệu euro. Chiến thắng này cũng giúp Como trở lại nhóm dự cúp châu Âu, tạm thời vươn lên vị trí thứ 6, vượt qua Bologna với khoảng cách hai điểm dù đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Sau hai trận thua liên tiếp tại Serie A, Como tìm lại niềm vui chiến thắng và cho thấy họ vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu mùa này.