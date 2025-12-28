Quật ngã Chelsea, Aston Villa tái hiện kỳ tích trăm năm

Rạng sáng 28/12, Aston Villa đánh bại Chelsea 2-1 trên sân khách ở vòng 18 giải Ngoại hạng Anh.

Tính cả chiến thắng tại Stamford Bridge, thầy trò HLV Unai Emery đã ca khúc khải hoàn trong 11 trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong hơn một thế kỷ. Đây cũng là chuỗi thắng dài nhất đội bóng vùng Midlands kể từ khi thành lập, cân bằng kỷ lục được tạo ra vào năm 1897 và 1914.

Ở vòng tiếp theo, Aston Villa sẽ gặp Arsenal, CLB đang đứng đầu bảng. Nếu giành 3 điểm tại Emirates, Emery cùng học trò sẽ viết lại lịch sử 151 năm với trận thắng thứ 12 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Aston Villa thăng hoa.

Chelsea nhập cuộc mạnh mẽ và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ hai, khi Moises Caicedo tung đường chuyền bổng để Cole Palmer khống chế khéo léo, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột. Đội chủ nhà kiểm soát phần lớn thế trận trong hiệp một với tốc độ pressing vượt trội, liên tục khiến hàng tiền vệ Villa gặp khó. Enzo Fernandez, Palmer hay Joao Pedro đều có những pha dứt điểm, nhưng Emiliano Martinez vẫn cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ đội khách.

Sức ép của Chelsea cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 37, khi Reece James thực hiện quả phạt góc và Joao Pedro có pha chạm bóng tinh tế, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Hiệp một khép lại với lợi thế xứng đáng dành cho Chelsea, trong bối cảnh Aston Villa tỏ ra khá bế tắc trong khâu tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau giờ nghỉ. Aston Villa chơi chủ động hơn, đẩy cao đội hình và tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ Chelsea. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Ollie Watkins đã ghi bàn gỡ hòa khi cú sút của anh bật ra từ thủ môn Robert Sanchez rồi vô tình chạm lại chính anh trước khi đi vào lưới.

Đến phút 84, tiền đạo người Anh khiến khán đài Stamford Bridge câm lặng khi hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1.