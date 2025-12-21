Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chelsea có Garnacho, Newcastle có Elanga

  • Chủ nhật, 21/12/2025 18:35 (GMT+7)
Trận hòa 2-2 giữa Newcastle và Chelsea tại St James’ Park tối 20/12 thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ "Chích chòe" nhắm vào Anthony Elanga.

Khoảnh khắc gây phẫn nộ của Elanga.

Từ kỳ vọng trở thành mảnh ghép tạo khác biệt, tân binh trị giá 55 triệu bảng bị gắn mác "bom xịt", với mức độ thất vọng mà không ít CĐV cho rằng "tồi tệ không kém Alejandro Garnacho". Cả hai cầu thủ cựu MU bị chê bai thậm tệ tại St James’ Park.

Newcastle nhập cuộc hứng khởi và áp đảo Chelsea trong hiệp một, vươn lên dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Nick Woltemade. Tuy nhiên, thế trận đảo chiều sau giờ nghỉ khi Reece James và Joao Pedro lần lượt lập công, giúp trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trong nỗ lực tìm bàn quyết định, HLV Eddie Howe tung liền 3 quân bài tấn công gồm Harvey Barnes, Yoane Wissa và Anthony Elanga.

Khoảnh khắc định đoạt đến ở phút 89. Elanga thoát xuống ở vị trí thuận lợi. Thay vì chuyền ngang cho Barnes hoàn toàn trống trải - phương án gần như đảm bảo bàn thắng, cầu thủ người Thụy Điển chọn dứt điểm và đưa bóng đi chệch cột dọc. Cả khán đài chết lặng, rồi bùng nổ trong sự tức giận.

Trên mạng xã hội, những bình luận gay gắt xuất hiện dày đặc. "Elanga là một trong những bản hợp đồng tệ nhất chúng ta từng có", một CĐV viết. Người khác chua chát: "Quyết định quá kém. Chỉ cần một đường chuyền đơn giản là thắng".

Elanga chưa ghi bàn kể từ khi gia nhập Newcastle từ Nottingham Forest với mức phí khổng lồ, và tình huống trên càng khiến CĐV đội nhà thất vọng.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng có nỗi lo riêng mang tên Garnacho. Cầu thủ chạy cánh người Argentina không khác gì Elanga khi bộc lộ điểm yếu chí mạng ở khâu xử lý cuối cùng. Năm cú sút chỉ 1 trúng đích, 6 quả tạt vô hại và hiệu suất rê bóng thấp cho thấy sự thiếu sắc bén của một cầu thủ được kỳ vọng tạo đột biến.

Ngán ngẩm với Garnacho

Alejandro Garnacho được trao suất đá chính sau cú đúp giữa tuần, nhưng trước Newcastle, cầu thủ chạy cánh người Argentina lại phơi bày vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này.

Minh Nghi

