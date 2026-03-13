Đội bóng Anh duy nhất biết thắng tại cúp châu Âu mùa này

Rạng sáng 13/3, Aston Villa đánh bại Lille với tỷ số 1-0 ngay tại Stade Pierre-Mauroy thuộc lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Aston Villa là đội duy nhất giành chiến thắng trong số 9 đại diện bóng đá Anh ở lượt đi vòng 1/8 các cúp châu Âu.

Aston Villa trở thành đội bóng Anh duy nhất thắng ở lượt đi vòng 1/8 các cúp châu Âu mùa giải năm nay. Cũng ở Europa League, Nottingham Forest thua 0-1 trước Midtjylland, còn Crystal Palace bị AEK Larnaca cầm hòa 0-0 đều trên sân nhà.

Trước đó một ngày, các đại diện Premier League không thể giành chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, thậm chí nhận tới 4 thất bại. Do đó chiến thắng của Aston Villa trước Lille mang ý nghĩa gỡ gạc thể diện cho bóng đá Anh.

Trên sân Stade Pierre-Mauroy, đội bóng của HLV Unai Emery nhập cuộc thận trọng. Đại diện Ngoại hạng Anh chơi thấp, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công.

Lille kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách. Những nỗ lực từ tuyến hai không đủ tạo khác biệt, và 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng.

Bước ngoặt đến ở phút 61. Từ một tình huống triển khai bóng dài vượt tuyến, hàng thủ Lille thoáng mất tập trung. Ollie Watkins chớp thời cơ bằng pha đánh đầu tinh tế, đưa bóng vượt qua tầm với thủ môn đối phương, mở tỷ số cho Aston Villa.

Bàn thắng buộc Lille phải đẩy cao đội hình, song cũng tạo điều kiện để đại diện nước Anh triển khai thế trận theo ý đồ.

Những phút còn lại chứng kiến sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez cùng khả năng bọc lót kín kẽ nơi hàng thủ giúp Aston Villa đứng vững.

Chiến thắng tối thiểu trên sân khách giúp Aston Villa mở toang cánh cửa vào tứ kết trước khi trở về Villa Park cho trận lượt về sau một tuần.