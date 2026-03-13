Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pha vào bóng thô bạo với Endrick gây phẫn nộ

  • Thứ sáu, 13/3/2026 06:25 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Rạng sáng 13/3, Endrick lãnh trọn cú vào bóng nguy hiểm khi Lyon cầm hòa Celta Vigo 1-1 trên sân khách thuộc lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Endrick anh 1

Endrick bị vào bóng triệt hạ.

Sau khi ghi bàn gỡ hòa, Endrick phải nhận một pha vào bóng rất nguy hiểm từ 2 cầu thủ Celta Vigo. Nhiều CĐV cho rằng tình huống mang tính chất triệt hạ. Dù vậy, trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ đối phương, khiến không ít người hâm mộ tỏ ra bức xúc.

"Sao cậu ấy vẫn sống sót vậy?", "Nếu là Neymar thì chắc phải nghỉ tới 8 tháng để hồi phục", "May là Endrick khỏe như con bò tót", "Cậu ấy phải chịu ít nhất 2 pha vào bóng kiểu tội phạm mỗi trận. May mà thể chất của Endrick cực kỳ mạnh mẽ"... là phản ứng chung của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Trên sân Abanca-Balaidos, Celta Vigo mở tỷ số trước nhưng Endrick kịp tỏa sáng để giúp Lyon rời Tây Ban Nha với trận hòa quý giá 1-1. Kết quả mang lại lợi thế nhất định cho đại diện Pháp trước lượt về trên sân Groupama vào tuần tới.

Sau 11 trận cho Lyon mùa này, tiền đạo 19 tuổi tham gia trực tiếp vào 10 bàn thắng, ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo. Endrick trải giai đoạn chệch nhịp ngắn ngủi trong một tháng qua. Do đó, pha lập công vào lưới Celta Vigo hứa hẹn giúp chân sút này lấy lại sự tự tin.

Phía trước Lyon là giai đoạn mang tính quyết định của mùa giải. Europa League trở thành cơ hội lớn nhất để đội bóng chấm dứt 14 năm trắng tay. Với Endrick, mọi ánh mắt đang dồn vào từng bước chạy của anh trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Báo Pháp gọi màn trình diễn của Endrick là 'thảm họa'

Sau khởi đầu đầy hứa hẹn tại Lyon, Endrick bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi vào sân từ ghế dự bị và nhận những tiếng la ó trong trận gặp Paris FC.

07:08 10/3/2026

Endrick bị la ó trong trận hòa của Lyon

Tiền đạo trẻ Endrick có màn thể hiện nhạt nhòa và còn phải nhận những tiếng la ó từ khán giả trong trận hòa của Lyon trước Paris FC ở vòng 25 Ligue 1 rạng sáng 9/3.

05:43 9/3/2026

Endrick bùng nổ, Real Madrid phải xem lại cách dùng người

Năm bàn sau sáu trận không chỉ là màn khởi đầu ấn tượng của Endrick tại Lyon, mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng gửi về Madrid: tài năng 19 tuổi này cần được trao cơ hội thật sự.

16:00 21/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Endrick Endrick

    Đọc tiếp

    Chau Au day song vi 'hien tuong Brazil' hinh anh

    Châu Âu dậy sóng vì 'hiện tượng Brazil'

    19 phút trước 07:01 13/3/2026

    0

    Igor Thiago đang trở thành một trong những cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Brentford.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý