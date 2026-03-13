Pha vào bóng thô bạo với Endrick gây phẫn nộ

Rạng sáng 13/3, Endrick lãnh trọn cú vào bóng nguy hiểm khi Lyon cầm hòa Celta Vigo 1-1 trên sân khách thuộc lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Endrick bị vào bóng triệt hạ.

Sau khi ghi bàn gỡ hòa, Endrick phải nhận một pha vào bóng rất nguy hiểm từ 2 cầu thủ Celta Vigo. Nhiều CĐV cho rằng tình huống mang tính chất triệt hạ. Dù vậy, trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ đối phương, khiến không ít người hâm mộ tỏ ra bức xúc.

"Sao cậu ấy vẫn sống sót vậy?", "Nếu là Neymar thì chắc phải nghỉ tới 8 tháng để hồi phục", "May là Endrick khỏe như con bò tót", "Cậu ấy phải chịu ít nhất 2 pha vào bóng kiểu tội phạm mỗi trận. May mà thể chất của Endrick cực kỳ mạnh mẽ"... là phản ứng chung của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Trên sân Abanca-Balaidos, Celta Vigo mở tỷ số trước nhưng Endrick kịp tỏa sáng để giúp Lyon rời Tây Ban Nha với trận hòa quý giá 1-1. Kết quả mang lại lợi thế nhất định cho đại diện Pháp trước lượt về trên sân Groupama vào tuần tới.

Sau 11 trận cho Lyon mùa này, tiền đạo 19 tuổi tham gia trực tiếp vào 10 bàn thắng, ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo. Endrick trải giai đoạn chệch nhịp ngắn ngủi trong một tháng qua. Do đó, pha lập công vào lưới Celta Vigo hứa hẹn giúp chân sút này lấy lại sự tự tin.

Phía trước Lyon là giai đoạn mang tính quyết định của mùa giải. Europa League trở thành cơ hội lớn nhất để đội bóng chấm dứt 14 năm trắng tay. Với Endrick, mọi ánh mắt đang dồn vào từng bước chạy của anh trước khi World Cup 2026 khởi tranh.