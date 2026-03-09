Endrick bị la ó trong trận hòa của Lyon

Tiền đạo trẻ Endrick có màn thể hiện nhạt nhòa và còn phải nhận những tiếng la ó từ khán giả trong trận hòa của Lyon trước Paris FC ở vòng 25 Ligue 1 rạng sáng 9/3.

Endrick tịt ngòi những trận gần đây.

Endrick trải qua một buổi tối không dễ chịu khi Lyon tiếp đón Paris FC trên sân Groupama. Tiền đạo người Brazil được tung vào sân trong hiệp hai, nhưng không thể tạo ra khác biệt cho đội chủ nhà.

HLV Paulo Fonseca thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong trận đấu này nhằm giữ sức cho cuộc đối đầu với Celta Vigo ở vòng 1/8 Europa League. Trong bối cảnh đó, Endrick không có tên trong đội hình xuất phát và chỉ được đưa vào sân ở phút 63.

Khi Endrick vào sân, Lyon đang bị Paris FC dẫn trước 1-0 sau bàn thắng của Munetsi. Sự xuất hiện của tiền đạo Brazil được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện thế trận, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Những phút đầu trên sân, Endrick tỏ ra khá lạc nhịp. Anh không để lại nhiều dấu ấn trong cách chơi của Lyon. Một tình huống sút xa thiếu chính xác của Endrick còn khiến một bộ phận khán giả trên sân Groupama tỏ ra không hài lòng và dành cho anh những tiếng la ó.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của tiền đạo người Brazil là cú dứt điểm từ rìa vòng cấm buộc thủ môn Trapp phải vất vả cản phá. Tuy vậy, pha bóng này cũng không đủ để giúp Lyon tìm được bàn gỡ trong thời gian thi đấu chính thức.

Ở trận đấu này, Lyon gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Đội trưởng Corentin Tolisso không đá chính, trong khi sự vắng mặt của Moreira và đặc biệt là Sulc khiến lối chơi của đội bóng thiếu đi sự sáng tạo cần thiết.

Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, Lyon tưởng như đã phải chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, ở tình huống gần như cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền. Tolisso thực hiện thành công, giúp Lyon gỡ hòa 1-1.

Dù tránh được thất bại, màn trình diễn của Endrick vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Lyon sẽ bước vào cuộc đối đầu với Celta Vigo tại Europa League trong bối cảnh phong độ không tốt và sự hoài nghi ngày càng lớn.