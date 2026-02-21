Endrick bùng nổ, Real Madrid phải xem lại cách dùng người

Năm bàn sau sáu trận không chỉ là màn khởi đầu ấn tượng của Endrick tại Lyon, mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng gửi về Madrid: tài năng 19 tuổi này cần được trao cơ hội thật sự.

Có những bản hợp đồng cho mượn trôi qua lặng lẽ. Cầu thủ rời đi để tìm phút thi đấu, rồi hoặc trở lại, hoặc biến mất khỏi kế hoạch. Nhưng cũng có những thương vụ khiến đội bóng chủ quản phải dừng lại và suy nghĩ. Endrick đang đi theo hướng thứ hai.

Khi cập bến Lyon ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, anh không mang theo nhiều hơn một hành trang: khát khao chứng minh mình xứng đáng với Real Madrid. Sáu trận, năm bàn thắng, hai kiến tạo. Một danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận ngay màn ra mắt. Và mới đây là Cầu thủ hay nhất tháng tại Ligue 1. Với một cầu thủ 19 tuổi, đó không phải khởi đầu bình thường. Đó là sự bùng nổ.

Nhưng câu chuyện thực sự không bắt đầu ở Lyon. Nó bắt đầu từ Madrid.

Từ Bernabeu đến Lyon: Quyết định không còn lựa chọn

Endrick đến Madrid vào mùa hè 2024 trong một thương vụ được đầu tư nghiêm túc. 35 triệu euro trả trước, có thể tăng lên 60 triệu euro kèm phụ phí. Đó không phải số tiền dành cho một cầu thủ “để dành”. Đó là khoản đầu tư cho tương lai.

Bản thân Endrick cũng đến với tâm thế ấy. Anh muốn ở lại, muốn cạnh tranh. Ngay từ đầu mùa 2025/26, mục tiêu của anh rất rõ: thành công tại Madrid. Vấn đề là môi trường không chờ đợi ai. Phía trên Endrick là Kylian Mbappe và Vinicius Junior. Những cái tên không chỉ lớn trong đội hình, mà còn lớn trên bản đồ bóng đá thế giới.

Sang Lyon, Endrick bùng nổ.

Xabi Alonso đã nói trước rằng cơ hội sẽ không dễ dàng. Endrick vẫn chọn ở lại. Sự tự tin của tuổi 19 luôn mạnh mẽ như thế. Nhưng thực tế thì khác. Chấn thương gân kheo cuối mùa trước khiến anh khởi đầu chậm chạp. Trong khi đó, Gonzalo Garcia từ học viện bước lên, tận dụng tốt cơ hội, ghi 6 bàn sau 27 trận và chiếm một vị trí ổn định trong vòng quay.

Endrick chỉ có 99 phút thi đấu sau ba trận. Một lần đá chính trước đối thủ hạng Ba ở Copa del Rey. Thế là đủ để những người thân cận bắt đầu khuyên anh nên suy nghĩ lại.

Ở Madrid, có những ý kiến trái chiều. Một số người không hiểu vì sao một cầu thủ được đầu tư lớn như vậy lại không được trao thêm thời gian. Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn tàn nhẫn. Không ai chờ ai trưởng thành.

Lyon xuất hiện đúng lúc. HLV Paulo Fonseca cam kết trao vai trò quan trọng. Môi trường Ligue 1 không khắc nghiệt như La Liga, nhưng đủ cạnh tranh để một tiền đạo trẻ rèn giũa.

Thỏa thuận cho mượn không kèm điều khoản mua đứt, và có cơ chế giảm phí dựa trên số trận đá chính. Tất cả đều cho thấy đây là thương vụ nhằm phát triển, không phải đẩy đi.

Endrick đến Lyon cuối tháng 12, mang theo cả đội ngũ hỗ trợ thân cận. Anh chuẩn bị cho bước ngoặt, chứ không phải một kỳ nghỉ tạm thời.

Hiệu ứng Endrick và bài toán cho Real Madrid

Tại Lyon, Endrick không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Anh nói được nhiều thứ tiếng. Anh hiểu rằng mình phải ghi bàn nếu muốn được nhắc đến. Và anh đã làm điều đó.

Năm bàn trong sáu trận không phải con số quá dài, nhưng đủ để tạo cảm giác về một tiền đạo thực sự. Lyon đang có chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng đứng thứ ba tại Ligue 1, kém ngôi đầu bảy điểm. Trong bức tranh ấy, Endrick không phải ngôi sao duy nhất, nhưng là điểm nhấn rõ ràng.

Tương lai của Endrick tại Real Madrid là dấu hỏi.

Ban lãnh đạo Lyon thừa nhận “hiệu ứng Endrick” thể hiện qua doanh số áo đấu và lượng theo dõi trên mạng xã hội tăng mạnh. Điều đó nói lên một điều: cậu bé 19 tuổi này mang theo sức hút riêng.

Với Madrid, câu chuyện phức tạp hơn. Họ hài lòng với phong độ của anh, nhưng giữ khoảng cách. Không có sự can thiệp vào cách Lyon sử dụng cầu thủ. Không áp lực, không chỉ đạo chiến thuật. Endrick vẫn thuộc kế hoạch mùa tới. Hợp đồng của anh kéo dài đến 2030. Nhưng mùa hè sẽ là thời điểm đánh giá lại.

Bài toán ở đây không chỉ là chuyên môn. Nó còn liên quan đến thứ tự ưu tiên trong một đội hình đầy ngôi sao. Nếu Endrick trở lại và tiếp tục phải xếp sau những cái tên lớn, liệu sự phát triển của anh có bị chững lại? Ngược lại, nếu anh duy trì phong độ và được trao cơ hội, Real Madrid có thể sở hữu một tiền đạo trưởng thành sớm hơn dự tính.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là World Cup. Endrick đã vắng mặt trong hai đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Brazil. Anh chưa ra sân cho đội tuyển kể từ tháng 3 năm ngoái. Nhưng phong độ tại Lyon giúp cánh cửa mở rộng hơn. Các trận giao hữu với Pháp và Croatia cuối tháng 3 có thể là bước ngoặt.

Bản thân Endrick hiểu rõ điều đó. Anh biết rằng để có mặt ở World Cup, anh phải chơi tốt ở cấp CLB. Và ở Lyon, anh đang làm đúng điều cần làm.

Cuối cùng, câu chuyện không nằm ở việc Real Madrid có “bỏ lỡ” hay không. Câu chuyện là một cầu thủ 19 tuổi tìm thấy nhịp điệu của mình khi được trao cơ hội. Bóng đá luôn đơn giản như vậy: khi được tin tưởng, cầu thủ sẽ đáp lại.

Lyon đang hưởng lợi từ quyết định cho mượn. Endrick đang trưởng thành nhanh hơn. Còn Real Madrid, có lẽ sẽ phải tự hỏi một điều: mùa tới, họ có sẵn sàng để cậu bé này thực sự trở thành một phần quan trọng của đội bóng, hay chỉ là phương án dự phòng trong một đội hình quá chật chội?