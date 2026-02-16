Tình thế đảo ngược với Endrick

Real Madrid đang cân nhắc bán đứt Endrick thay vì giữ cầu thủ này lại Bernabeu.

Endrick có thể rời Real.

Sau quãng thời gian khó khăn tại Madrid, nơi Endrick không có nhiều cơ hội ra sân và phải chịu áp lực lớn, ban lãnh đạo Real Madrid quyết định để anh sang Ligue 1 tích lũy kinh nghiệm. Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Tại Lyon, tiền đạo 19 tuổi cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Anh ghi bàn đều đặn, đóng góp kiến tạo và thể hiện khả năng tạo đột biến trong thời gian gần đây.

Chính phong độ thăng hoa đó đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhiều câu lạc bộ Ngoại hạng Anh. Với tốc độ, sức mạnh và tiềm năng phát triển lớn, Endrick được xem là mẫu cầu thủ phù hợp với môi trường bóng đá Anh.

"Real Madrid hiểu rõ giá trị đang tăng lên của Endrick và không có ý định để cầu thủ này rời đi với giá rẻ. Mục tiêu của CLB chủ sân Bernabeu là thu về lợi nhuận đáng kể", Fichajes tiết lộ.

Trước đó, Chelsea được cho là sẵn sàng chi khoảng 80 triệu euro để hỏi mua Endrick, qua đó biến anh thành cầu thủ tuổi teen đắt nhất lịch sử. Sự quan tâm của Chelsea xuất phát từ những khó khăn trong việc theo đuổi Julian Alvarez, khi tiền đạo người Argentina trở thành mục tiêu của hàng loạt ông lớn như Arsenal, Barcelona và PSG.

Ngoài Chelsea, MU cũng từng liên hệ với Real về trường hợp của Endrick nhưng "Los Blancos" đã từ chối.