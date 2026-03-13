Người đẹp 19 tuổi bên cạnh Douglas Luiz là ai?

Duda Gaspar, con gái 19 tuổi của huyền thoại Arsenal Edu Gaspar, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với tiền vệ Douglas Luiz.

Duda Gaspar sở hữu ngoại hình nổi bật với mái tóc vàng cùng phong cách thời trang quyến rũ. Cô đang làm người mẫu và sinh sống tại London, nơi cô thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện thời trang lớn, trong đó có London Fashion Week.

Trên mạng xã hội, Duda cũng gây ấn tượng với cuộc sống sang trọng và năng động. Tài khoản cá nhân của cô hiện có hơn 57.000 người theo dõi, nơi cô chia sẻ những khoảnh khắc từ các chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Duda công khai tình cảm với Douglas Luiz.

Chỉ trong thời gian gần đây, Duda đặt chân đến hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Dubai, Morocco, Tây Ban Nha và Brazil, thể hiện phong cách sống đầy hào nhoáng của một người mẫu trẻ đang lên trong làng thời trang quốc tế.

Dù gắn bó với thế giới thời trang, Duda vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ với bóng đá, niềm đam mê gắn liền với gia đình cô. Cô là một cổ động viên nhiệt thành của Corinthians, đội bóng Brazil nơi cha cô, Edu Gaspar, bắt đầu và khép lại sự nghiệp thi đấu lẫy lừng.

Giờ đây, bên cạnh việc theo đuổi sự nghiệp người mẫu, Duda nhiều khả năng sẽ trở thành gương mặt quen thuộc trên khán đài Villa Park. Người đẹp 19 tuổi được kỳ vọng sẽ thường xuyên xuất hiện để cổ vũ bạn trai Douglas Luiz trong các trận đấu của Aston Villa tại Premier League.

Luiz từng thu hút sự chú ý bằng chuyện tình với nữ cầu thủ nóng bỏng nhất hành tinh, Alisha Lehmann.