Mỹ nhân bóng chuyền Brazil giàu có nhờ Onlyfans

Vận động viên bóng chuyền người Brazil, Key Alves, là một trong những trường hợp gây chú ý trong làng thể thao của quốc gia này.

Key Alves kiếm bộn tiền nhờ Onlyfans.

Key Alves hiện thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Osasco Voleibol Clube, đồng thời từng góp mặt trong danh sách vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil. Với chiều cao ấn tượng cùng phong cách thi đấu năng động ở vị trí libero, cô từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật của bóng chuyền Brazil.

Tuy nhiên, tên tuổi của Alves thực sự bùng nổ trên mạng xã hội sau khi cô mở tài khoản trên OnlyFans, nền tảng cho phép người dùng đăng tải nội dung độc quyền, buộc người xem phải trả phí để theo dõi. Nữ vận động viên thừa nhận quyết định này xuất phát phần lớn từ yếu tố kinh tế.

Trong một chia sẻ với truyền thông, Alves cho biết thu nhập từ nội dung số vượt xa những gì cô kiếm được từ bóng chuyền chuyên nghiệp. Theo lời cô, doanh thu từ hoạt động trực tuyến có thể cao gấp khoảng 50 lần so với mức lương thi đấu tại các câu lạc bộ.

Dù vậy, Alves khẳng định cô không có ý định từ bỏ sự nghiệp thể thao. Nữ vận động viên yêu thích cảm giác thi đấu và cạnh tranh trên sân hơn bất cứ điều gì. Với cô, bóng chuyền vẫn là niềm đam mê lớn nhất.

Năm 2023, Alves cũng từng có tiết lộ gây sốc khi nhận được một lời đề nghị nhạy cảm từ siêu sao bóng đá Neymar. Cụ thể, ngôi sao của Santos được cho là đã đề nghị gặp gỡ riêng tư với Alves cùng chị gái của cô là Keyt Alves. Theo lời vận động viên bóng chuyền này, cô đã lập tức từ chối lời đề nghị mà cô cho là không phù hợp.

