World Cup và chuyến đi 12 tiếng đầy rủi ro của Iraq

Tuyển Iraq tiếp tục đối mặt khó khăn để cạnh tranh cơ hội tham dự World Cup 2026.

Iraq đứng trước lựa chọn nguy hiểm để tranh vé World Cup.

The Sun cho biết tuyển Iraq có nguy cơ phải thực hiện chuyến di chuyển kéo dài tới 12 tiếng bằng đường bộ qua khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, chỉ để kịp tham dự trận play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup tại Mexico vào cuối tháng này.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đưa ra giải pháp táo bạo: di chuyển bằng xe buýt từ Baghdad sang Jordan. Hành trình này có thể kéo dài tới 12 giờ, nhưng sẽ giúp đội tuyển vượt qua biên giới để từ đó bắt chuyến bay quốc tế sang Mexico, nơi tổ chức trận play-off liên lục địa.

Dù vậy, chuyến đi đường bộ này tiềm ẩn không ít rủi ro do tình hình an ninh phức tạp trong khu vực. Các nguồn tin cho biết phía Iraq muốn tránh lựa chọn này, nhưng có thể buộc phải thực hiện nếu muốn giữ lại cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hiện tại, không phận Iraq bị đóng cửa với lý do an ninh trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang giữa Iran và Mỹ tại Trung Đông. Điều này khiến đội tuyển quốc gia gần như bị “mắc kẹt” tại thủ đô Baghdad và không thể rời khỏi đất nước bằng đường hàng không như kế hoạch ban đầu.

Tuyển Iraq tìm cách tham dự trận play-off tranh vé World Cup.

Theo đề xuất từ phía FIFA, đội tuyển Iraq có thể phải rời Baghdad vào khoảng ngày 20/3 để kịp di chuyển sang Jordan trước hạn chót di chuyển.

Trước tình hình đó, HLV trưởng Graham Arnold lên tiếng kêu gọi FIFA xem xét hoãn trận play-off quyết định của Iraq, khi đội tuyển nước này dự kiến đối đầu với đội thắng trong cặp Bolivia và Suriname. Nhà cầm quân người Australia cho biết các cầu thủ của ông hiện không có điều kiện di chuyển để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng.

Tuy nhiên, khi FIFA vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc hoãn trận đấu, IFA đang gấp rút tìm kiếm các giải pháp thay thế. Một phương án từng được thảo luận là tập hợp đội hình bên ngoài lãnh thổ Iraq, sử dụng những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Dù vậy, kế hoạch này cũng gặp nhiều trở ngại khi một số trụ cột cùng thành viên ban huấn luyện vẫn đang ở trong nước và cần tìm cách rời khỏi Iraq an toàn.

Hôm 12/3, Rene Meulensteen, trợ lý của HLV Graham Arnold tại tuyển Iraq, cho rằng đội tuyển nước này là ứng viên sáng giá để thay Iran dự World Cup 2026.

"Trên bảng xếp hạng của AFC, chúng tôi là đội có thứ hạng cao nhất. Do đó, Iraq có thể thay thế vị trí của Iran. Còn UAE có thể thế chỗ Iraq để đá play-off liên lục địa, gặp đội thắng trong trận đấu giữa Suriname và Bolivia", ông Meulensteen cho biết.

Hiện tại, mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ. FIFA được cho là sẽ theo dõi sát sao tình hình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.