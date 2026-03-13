Quyết định gây tranh cãi ở Champions League

UEFA quyết định không mở rộng án phạt đối với 2 cầu thủ Bayern Munich sau nghi vấn cố tình nhận thẻ vàng tại Champions League.

Kimmich và Olise không bị trừng phạt.

Hôm 11/3, đại diện Bundesliga hủy diệt Atalanta với tỷ số 6-1 thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đáng chú ý, Joshua Kimmich và Michael Olise nhận thẻ vàng vì hành vi câu giờ. Thời điểm đó, Bayern nắm lợi thế rất lớn trên bảng tỷ số, qua đó làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Một số ý kiến cho rằng Kimmich và Olise có thể chủ động "tẩy thẻ", qua đó tránh nguy cơ bị treo giò ở tứ kết nếu Bayern Munich tiến sâu tại giải đấu. Theo quy định của Champions League, việc nhận đủ 3 thẻ vàng sẽ khiến cầu thủ bị cấm thi đấu 1 trận, nhưng đồng thời cũng giúp họ bước vào vòng tiếp theo mà không mang gánh nặng thẻ phạt.

Tuy nhiên, theo tờ L'Équipe, UEFA quyết định không áp dụng thêm bất kỳ án phạt bổ sung nào. Điều đó đồng nghĩa Kimmich và Olise chỉ phải chấp hành án treo giò đúng 1 trận lượt về gặp Atalanta. Sau khi hoàn thành án phạt này, cả hai đủ điều kiện trở lại thi đấu ngay ở các vòng tiếp theo.

Quyết định của UEFA giúp Bayern Munich tránh được nguy cơ mất 2 trụ cột quan trọng trong giai đoạn then chốt của Champions League. Đồng thời, vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa chiến thuật hợp lệ và hành vi lách luật liên quan đến thẻ phạt trong các trận đấu knock-out.

Trong quá khứ, Real Madrid từng vướng vào tình huống tương tự. Dani Carvajal và Sergio Ramos bị UEFA kết luận cố tình nhận thẻ vàng nên bị treo giò thêm 1 trận. Trường hợp của Ramos diễn ra năm 2019, còn Carvajal bị xử phạt ở mùa 2017/18.

