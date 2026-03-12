45 phút không tưởng của Valverde

Federico Valverde lập hat-trick ngay trong hiệp một tại Bernabeu, dẫn dắt Real Madrid tới chiến thắng 3-0 trước Man City ở vòng 1/8 Champions League.

Valverde lập hat-trick trước Man City.

Federico Valverde bước ra sân Bernabeu với chiếc băng đội trưởng và áo số 8, số áo mà Toni Kroos từng muốn anh kế thừa. Tiền vệ người Uruguay chạm tay những em nhỏ đứng hai bên đường hầm rồi bước vào ánh đèn rực rỡ của Champions League.

Một hiệp đấu không tưởng của Valverde

45 phút sau, Valverde là người đầu tiên rời sân khi hiệp một kết thúc. Anh dừng lại trong đường hầm, siết chặt nắm tay. Phản ứng ấy khá bình thản nếu so với những gì vừa xảy ra. Trong chưa đầy một hiệp đấu, Valverde ghi 3 bàn thắng vào lưới Man City. Ba bàn thắng, ba pha xử lý khác nhau, và tất cả đều đẹp.

Bernabeu chứng kiến nhiều màn trình diễn phi thường trong lịch sử Champions League. Nhưng hiệp một của Valverde vẫn mang cảm giác đặc biệt. Trên tường đường hầm sân có câu nói nổi tiếng của Alfredo Di Stefano: "Không cầu thủ nào giỏi hơn cả tập thể cộng lại".

Nhưng tại Bernabeu, câu nói ấy dường như bị thử thách. Valverde di chuyển khắp mặt sân. Anh phòng ngự, pressing, dâng cao, ghi bàn. Trong nhiều khoảnh khắc, tiền vệ người Uruguay trông như thể một mình gánh cả hệ thống. Ba bàn thắng của anh đến chỉ trong 22 phút.

Valverde có màn trình diễn chói sáng trước Man City.

Trận đấu khởi đầu không dễ dàng cho Real Madrid. Man City pressing mạnh mẽ và cố gắng kiểm soát thế trận. Trong khoảng 20 phút đầu, Valverde thường xuyên lùi sâu hỗ trợ hành lang phải.

Anh chơi như một hậu vệ phải phụ trợ để giúp đội bóng chống lại sức ép từ "The Citizens". Nhưng khi Real Madrid tìm được nhịp trận đấu, Valverde lập tức trở thành nhân vật trung tâm.

Bàn mở tỷ số là pha bóng cho thấy trọn vẹn phẩm chất của anh. Thibaut Courtois phất một đường bóng dài ra biên phải để phá pressing. Valverde khống chế bóng chỉ với một chạm, vượt qua Nico O’Reilly rồi bứt tốc vào vòng cấm. Anh vượt qua Gianluigi Donnarumma và dứt điểm ghi bàn.

Ba lần chạm bóng. Gần 100 mét di chuyển. Và Real Madrid dẫn trước.

Bàn thắng thứ 2 cũng rất ấn tượng. Valverde khống chế bóng trong nhịp chạy, rồi tung cú sút chân trái đầy uy lực sau khi chỉnh bóng bằng chân phải.

Bàn thứ 3 là khoảnh khắc hoàn hảo khép lại hiệp một. Brahim Diaz thực hiện đường bấm bóng tinh tế. Valverde khống chế, đẩy bóng qua Marc Guehi rồi volley tung lưới Donnarumma. Pha bóng khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách xử lý tinh tế của Dennis Bergkamp.

Real Madrid đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng 3-0 trước Man City.

Trong những phút cuối trận, Valverde lại lùi sâu, chơi như một hậu vệ phải. Anh còn thực hiện một pha tắc bóng quan trọng giúp Real Madrid giữ sạch lưới. Ba bàn thắng chỉ là một phần câu chuyện. Phần còn lại là khối lượng hoạt động khổng lồ của anh trên sân.

Đêm Champions League của Bernabeu

Khi trận đấu kết thúc, Valverde là người cuối cùng rời đường hầm để nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Đã gần nửa đêm khi anh bước ra khỏi sân. Khán đài gần như trống rỗng, những chiếc máy cắt cỏ bắt đầu hoạt động.

Trong tay anh là quả bóng của trận đấu. Chờ sẵn bên ngoài là Pirri, Chủ tịch danh dự của Real Madrid. Huyền thoại 81 tuổi từng là tiền vệ duy nhất trước Valverde lập hat-trick tại Cúp C1 cho Real Madrid.

Chiến thắng này khiến nhiều người bất ngờ. Ngoại trừ có lẽ chính Real Madrid. HLV Alvaro Arbeloa gọi đây là "một đêm kỳ diệu". Ông còn ví Valverde như "Juanito của thế kỷ 21", nhắc tới huyền thoại gắn liền với những cuộc lội ngược dòng nổi tiếng của CLB.

Trent Alexander-Arnold thì đưa ra nhận xét thẳng thắn hơn: "Valverde là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất thế giới trong nhiều năm".

Phản ứng thú vị nhất lại đến từ khán đài. Sau bàn thắng thứ 3, Jude Bellingham chỉ biết há miệng kinh ngạc rồi bật cười. Ở một khu vực khác, Kylian Mbappe đứng bật dậy và hét lớn.

Còn Valverde, trong một khoảnh khắc được máy quay bắt lại, chỉ thổi phồng 2 má như thể tự hỏi điều vừa xảy ra có thật hay không. Thực ra, tại Bernabeu, những điều tưởng như không thể đôi khi lại trở thành chuyện quen thuộc.

Và đêm Champions League này, Federico Valverde chính là người viết nên điều đó.

5 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League 2025/26 Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.