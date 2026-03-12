Thủ môn Chelsea gây phẫn nộ

Tiền vệ Enzo Fernandez tỏ ra không hài lòng với thủ thành Filip Jorgensen trong thất bại 2-5 của Chelsea trước PSG ở vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

Fernandez nổi nóng với Jorgensen.

Đoạn video ghi lại cảnh Enzo Fernandez vung tay, cầm bóng ném về phía Jorgensen với vẻ mặt tức giận sau một tình huống trên sân gây sốt mạng xã hội. Rõ ràng, ngôi sao người Argentina không hài lòng với màn trình diễn của đồng đội trong trận thua đậm trước PSG.

Trên sân Parc des Princes, HLV Liam Rosenior bất ngờ để thủ môn số một Robert Sanchez ngồi dự bị và trao cơ hội cho Jorgensen. Tuy nhiên, chính Jorgensen lại trở thành nhân vật chính theo cách không ai mong muốn.

Phút 74, từ một tình huống tưởng chừng vô hại, Jorgensen lại xử lý khó hiểu. Sau đường chuyền về của đồng đội, anh chuyền bóng thẳng vào khu vực có cầu thủ PSG đang áp sát. Ngay lập tức, Khvicha Kvaratskhelia căng ngang để Vitinha lốp bóng qua đầu Jorgensen đang băng lên. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 làm thay đổi cục diện.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhanh chóng hướng về thủ môn Jorgensen. Nhiều cổ động viên cho rằng người gác đền này mắc quá nhiều sai sót trong khâu xử lý bóng, khiến hàng thủ Chelsea rơi vào thế bị động. Một số ý kiến cho rằng bức xúc của Fernandez phần nào phản ánh tâm trạng chung của người hâm mộ.

Với Fernandez, anh không chỉ nổi nóng với đồng đội Jorgensen mà còn suýt xảy ra ẩu đả với cầu thủ PSG. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Vitinha tiến đến bắt tay Fernandez nhưng ngôi sao của Chelsea tỏ thái độ không hài lòng. Fernandez sau đó đẩy Vitinha ra. Nhiều cầu thủ PSG lập tức lao đến vây lấy tiền vệ người Argentina, nhưng được trọng tài và các cầu thủ Chelsea can ngăn kịp thời.

Thất bại đậm trên đất Pháp khiến "The Blues" đối diện nguy cơ dừng chân ngay từ vòng 1/8 nếu không thể giành chiến thắng cách biệt ở trận lượt về.

