Thể thao

Phản ứng của Vinicius khi sút hỏng phạt đền

  • Thứ năm, 12/3/2026 07:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 12/3, Vinicius Junior bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và Manchester City.

Vinicius bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 cho Real.

Phút 58 trên sân Bernabeu, Vinicius Junior mang về một quả phạt đền sau pha bứt tốc vào khoảng trống và bị thủ môn Gianluigi Donnarumma phạm lỗi trong vùng cấm. Tình huống mở ra cơ hội để đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa nâng tỷ số lên 4-0. Tuy nhiên, Vinicius không thể tận dụng cơ hội từ chấm 11 m.

Cầu thủ người Brazil là người được giao thực hiện phạt đền khi Kylian Mbappe không có mặt trên sân. Anh thực hiện cú sút với động tác nhảy chân sáo quen thuộc theo phong cách Jorginho, nhưng Donnarumma đoán đúng hướng và cản phá ở góc thấp bên trái khung thành.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội, Vinicius lập tức hướng về phía khán đài Bernabeu. Anh đặt tay lên ngực như một lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ. Đáp lại, các CĐV Real Madrid hô vang tên anh để thể hiện sự ủng hộ.

Theo thống kê, đây là lần thứ 6 Vinicius đá hỏng phạt đền trong sự nghiệp, trong đó có 3 lần khi anh khoác áo Real Madrid.

Dù vậy, hiệu suất từ chấm 11 m của ngôi sao Brazil vẫn khá ấn tượng. Vinicius ghi 11 bàn phạt đền trong sự nghiệp và vẫn là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của Real Madrid trong những thời khắc quyết định.

Vinicius sút hỏng 11 m, nhưng Real Madrid vẫn thắng đậm Man City 3-0, qua đó nắm lợi thế lớn trước lượt về trên sân Etihad.

Vinicius có thật sự đáng thương như ta vẫn nghĩ? Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Vinicius Jorginho Real Madrid Manchester City CHampions League

