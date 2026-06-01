Tchouameni lên tiếng vụ 'tẩn' Valverde nhập viện

Aurelien Tchouameni vừa chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc hành hung đồng đội Federico Valverde sau vụ xô xát chấn động tại Real Madrid.

Tchouameni phủ nhận xô xát với Valverde tại Real Madrid

Vụ scandal nội bộ tại Real Madrid cuối cùng cũng được người trong cuộc làm rõ. Sau khi Valverde phải nhập viện để khâu vết thương trên đầu và cả hai cùng lĩnh án phạt nội bộ lên tới nửa triệu euro, đến lượt Tchouameni lần đầu tiên công khai chia sẻ về sự cố này.

Phát biểu trên tờ Diario AS , ngôi sao người Pháp khẳng định những thông tin trên truyền thông đi quá xa so với thực tế. "Mọi chuyện bị thổi phồng vì sức hút quá lớn của Real Madrid. Tôi đọc được rằng mình đấm Valverde, nhưng điều đó hoàn toàn sai sự thật", Tchouameni nhấn mạnh.

Dù từ chối đi sâu vào chi tiết, tiền vệ này khẳng định ban lãnh đạo câu lạc bộ nắm rõ ngọn ngành những gì diễn ra trong phòng thay đồ, nơi mà theo anh, luôn có những bí mật không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Tchouameni khẳng định mối quan hệ giữa anh và Valverde vẫn tốt đẹp dựa trên sự chuyên nghiệp. Cả hai vẫn duy trì mục tiêu chung là mang về những danh hiệu cho "Los Blancos". Thậm chí, ngôi sao tuyển Pháp còn khẳng định sự cạnh tranh sẽ càng thú vị hơn nếu hai người đối đầu trực tiếp tại World Cup 2026 sắp tới.

Về phía Valverde, cầu thủ người Uruguay cũng tỏ ra bình thản khi hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Anh không phủ nhận vụ việc nhưng coi đó là một "bài học xương máu", giúp bản thân trưởng thành hơn.

Bến đỗ của Valverde và Tchouameni nếu rời Real Madrid Mùa giải 2025/26 đầy biến động sẽ kết thúc theo cái cách không thể tệ hơn nếu cả 2 cầu thủ cùng bị 'tống khứ' khỏi Bernabeu.