MU ra giá mua Tchouameni

  Thứ tư, 27/5/2026 08:48 (GMT+7)
Manchester United đưa Aurelien Tchouameni vào danh sách ưu tiên hàng đầu để tái thiết tuyến giữa.

Tchouameni được chọn thay Casemiro.

Theo Fichajes, Manchester United xem Tchouameni là cái tên lý tưởng để trở thành trung tâm mới nơi tuyến giữa. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá khoảng 80 triệu euro tới Real Madrid.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid từ AS Monaco, Tchouameni chứng minh giá trị nhờ khả năng đánh chặn, tranh chấp mạnh mẽ cùng nền tảng thể lực ấn tượng. Ở tuổi 26, anh được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện, đủ sức thích nghi với tốc độ và cường độ khắc nghiệt của bóng đá Anh.

Dẫu vậy, thương vụ này không hề dễ dàng khi tân thuyền trưởng Jose Mourinho muốn giữ cầu thủ người Pháp. Bên cạnh đó, Fabrizio Romano cho biết rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở mức phí chuyển nhượng mà còn là mức lương cao của cầu thủ người Pháp. Manchester United sẽ phải tính toán kỹ để tránh phá vỡ cấu trúc lương hiện tại trong phòng thay đồ.

Dù vậy, "Quỷ đỏ" với tấm vé dự Champions League vẫn tự tin vào sức hút của mình. Ban lãnh đạo đội bóng muốn trao cho Tchouameni vai trò thủ lĩnh mới nơi tuyến giữa. Nếu thương vụ thành công, đây có thể trở thành bản hợp đồng mang tính bước ngoặt cho Manchester United dưới thời kỳ tái thiết mới.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

