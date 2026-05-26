Dàn cầu thủ tăng giá mạnh nhất Premier League mùa qua

Theo Transfermarkt, Antoine Semenyo là cầu thủ tăng giá mạnh nhất Premier League mùa này. Ngôi sao chạy cánh của Man City được định giá 75 triệu euro, tăng 35 triệu euro sau những màn trình diễn bùng nổ ở hành lang phải.
“Bom tấn” Nick Woltemade của Newcastle cũng gây bất ngờ lớn khi giá trị tăng vọt lên 65 triệu euro. Mức định giá trước đó của anh chỉ khoảng 30 triệu euro.
Igor Thiago tiếp tục khẳng định tiềm năng tại Brentford. Tuyển thủ người Brazil được định giá 50 triệu euro, tăng thêm 32 triệu euro chỉ sau một mùa giải rực sáng tại Premier League.
Nico O'Reilly (33) thăng tiến nhanh chóng trong đội hình Man City mùa này. Hậu vệ cánh trái mới 21 tuổi gây ấn tượng nhờ khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả và được nâng giá trị lên 50 triệu euro, tăng 32 triệu euro so với lần định giá gần nhất.
Reece James (24) đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong màu áo Chelsea sau thời gian dài vật lộn với chấn thương. Đội trưởng “The Blues” tăng giá thêm 30 triệu euro và hiện được định giá 60 triệu euro.
Elliot Anderson trở thành điểm sáng lớn hiếm hoi của Nottingham Forest. Tiền vệ trung tâm người Anh tăng giá trị lên 60 triệu euro (trước đó là 32 triệu euro). Tuy nhiên, Forest chỉ xem xét bán Anderson nếu nhận được lời đề nghị vượt mốc 100 triệu euro.
Iliman Ndiaye (trái) cũng có mùa giải thăng hoa cùng Everton. Ngôi sao người Senegal tăng giá lên 50 triệu euro, trong khi trước đó anh chỉ được định giá 22 triệu euro.
Malick Thiaw gây ấn tượng mạnh trong màu áo Newcastle. Trung vệ người Đức được định giá 45 triệu euro (trước đó là 18 triệu euro), nằm trong top 10 hậu vệ có mức tăng trưởng giá trị cao nhất giải đấu.
Tài năng trẻ Rayan của Bournemouth tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ tốc độ và kỹ thuật nổi bật. Cầu thủ người Brazil hiện được định giá 40 triệu euro dù mới 19 tuổi. Trước đó, Rayan chỉ có mức giá khoảng 14 triệu euro.
Bryan Mbeumo khép lại top 10 với mức định giá 80 triệu euro, tăng 25 triệu euro so với lần định giá trước. Ở mùa đầu tiên, Mbeumo từng có thời điểm là chân sút nguy hiểm nhất của "Quỷ đỏ".
