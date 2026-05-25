Tottenham vỡ òa sau khi trụ hạng

  • Thứ hai, 25/5/2026 04:11 (GMT+7)
Tập thể Tottenham ăn mừng khi trụ hạng thành công tại Premier League sau chiến thắng 1-0 trước Everton tại vòng 38 Premier League tối 24/5.

Chiến thắng tối thiểu trước Everton là đủ để Tottenham xếp thứ 17 chung cuộc tại Premier League mùa này, đồng thời khiến West Ham phải rớt hạng.
Niềm vui của tiền vệ James Maddison sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tottenham trải qua mùa giải khó khăn và suýt phải xuống chơi tại Championship mùa tới.
Bên ngoài đường biên, HLV Roberto De Zerbi cũng chạy vào sân ăn mừng cùng học trò khi trận đấu kết thúc.
HLV người Italy có công lớn khi giúp Tottenham vực dậy ở giai đoạn cuối mùa, khi Spurs thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 trận trong 5 vòng gần nhất. Thành tích này giúp CLB thành London trụ hạng thành công.
Nhiệm vụ của HLV De Zerbi cùng cộng sự là lên kế hoạch kỹ càng để giúp Tottenham trở lại mạnh mẽ ở mùa tới.
Trung vệ đội trưởng Cristian Romero có mặt tại Tottenham Hotspur Stadium để cổ vũ đồng đội. Trước đó, anh gây tranh cãi khi trở về quê nhà Argentina dưỡng thương và tưởng như đã vắng mặt ở cuộc đối đầu Everton.
Romero ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn duy nhất của Palhinha vào lưới Everton. Tuy nhiên, tương lai của trung vệ này tại Spurs không đảm bảo khi anh bị nhiều CĐV chỉ trích. Atletico Madrid và Barcelona đang muốn có sự phục vụ của Romero.

Highlights Tottenham 1-1 Leeds Rạng sáng 12/5, Tottenham hòa Leeds United với tỷ số 1-1 thuộc vòng 36 Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Guardiola bật khóc

4 giờ trước 00:19 25/5/2026

Khoảnh khắc xúc động của HLV Pep Guardiola cùng hai học trò Bernardo Silva và John Stones trong trận đấu cuối cùng với Man City khiến người hâm mộ nghẹn ngào.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool

4 giờ trước 00:21 25/5/2026

Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.

Bolton ăn mừng trở lại giải hạng nhất

4 giờ trước 00:16 25/5/2026

Bolton từng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Premier League. Đêm 24/5, CLB này trở lại Championship sau chiến thắng 4-1 trước Stockport ở trận play-off thăng hạng League One.

Duy Luân

