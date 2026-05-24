Guardiola bật khóc

  • Thứ hai, 25/5/2026 00:19 (GMT+7)
Khoảnh khắc xúc động của HLV Pep Guardiola cùng hai học trò Bernardo Silva và John Stones trong trận đấu cuối cùng với Man City khiến người hâm mộ nghẹn ngào.

Tiền vệ Bernardo Silva được HLV Pep Guardiola trao băng đội trưởng ở trận thua 1-2 trước Aston Villa tại vòng 38 Premier League tối 24/5. Trong đường hầm chuẩn bị ra sân, tuyển thủ Bồ Đào Nha không kiềm được nước mắt trước trận đấu cuối cùng cho Man City.
Silva chia tay Man City theo dạng tự do sau khi mùa giải này khép lại. Anh rời sân Etihad với bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước gồm 6 chức vô địch Premier League, 5 League Cup, 3 FA Cup và đặc biệt là chiếc cúp Champions League danh giá.
Khi rời sân ở phút 59, Silva được cầu thủ Man City lẫn Aston Villa xếp hàng vỗ tay vì những thành tựu ấn tượng trong sự nghiệp.
Chứng kiến học trò thi đấu trận cuối, Guardiola cũng tỏ ra xúc động. Đây cũng là lần cuối cùng HLV người Tây Ban Nha cầm quân ở Man City, khép lại 10 năm huy hoàng của đội chủ sân Etihad.
Guardiola chúc mừng Silva khi tiền vệ này rời sân. Tuyển thủ Bồ Đào Nha là một trong những công thần giúp cựu HLV Barcelona thâu tóm hàng loạt danh hiệu.
Trước trận gặp Aston Villa, Guardiola xác nhận rời Man City khiến dư luận bất ngờ. Nhiều CĐV trên khán đài từng giăng biểu ngữ kêu gọi cựu HLV Barcelona ở lại CLB thêm nhiều năm nhưng bất thành.
Ngoài Silva và Guardiola, John Stones cũng nói lời chia tay CĐV Man City sau khi mùa giải này kết thúc.

Sau đó, Stones một lần nữa rơi nước mắt khi trở lại cabin huấn luyện. Man City là nơi trung vệ này gắn bó từ năm 2016 với tổng cộng 294 lần ra sân.

Man City sụp đổ trong ngày chia tay Guardiola

Đêm 24/5, Man City không thể tạo nên cái kết trọn vẹn dành cho HLV Pep Guardiola khi thua ngược Aston Villa 1-2 ngay tại Etihad ở vòng cuối Premier League 2025/26.

Duy Luân

