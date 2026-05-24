Guardiola bật khóc

Tiền vệ Bernardo Silva được HLV Pep Guardiola trao băng đội trưởng ở trận thua 1-2 trước Aston Villa tại vòng 38 Premier League tối 24/5. Trong đường hầm chuẩn bị ra sân, tuyển thủ Bồ Đào Nha không kiềm được nước mắt trước trận đấu cuối cùng cho Man City.
Silva chia tay Man City theo dạng tự do sau khi mùa giải này khép lại. Anh rời sân Etihad với bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước gồm 6 chức vô địch Premier League, 5 League Cup, 3 FA Cup và đặc biệt là chiếc cúp Champions League danh giá.
Khi rời sân ở phút 59, Silva được cầu thủ Man City lẫn Aston Villa xếp hàng vỗ tay vì những thành tựu ấn tượng trong sự nghiệp.
Chứng kiến học trò thi đấu trận cuối, Guardiola cũng tỏ ra xúc động. Đây cũng là lần cuối cùng HLV người Tây Ban Nha cầm quân ở Man City, khép lại 10 năm huy hoàng của đội chủ sân Etihad.
Guardiola chúc mừng Silva khi tiền vệ này rời sân. Tuyển thủ Bồ Đào Nha là một trong những công thần giúp cựu HLV Barcelona thâu tóm hàng loạt danh hiệu.
Trước trận gặp Aston Villa, Guardiola xác nhận rời Man City khiến dư luận bất ngờ. Nhiều CĐV trên khán đài từng giăng biểu ngữ kêu gọi cựu HLV Barcelona ở lại CLB thêm nhiều năm nhưng bất thành.
Ngoài Silva và Guardiola, John Stones cũng nói lời chia tay CĐV Man City sau khi mùa giải này kết thúc.
Sau đó, Stones một lần nữa rơi nước mắt khi trở lại cabin huấn luyện. Man City là nơi trung vệ này gắn bó từ năm 2016 với tổng cộng 294 lần ra sân.
