Bruno Fernandes viết lại lịch sử kiến tạo tại Ngoại hạng Anh

Đêm 24/5, tiền vệ người Bồ Đào Nha có đường kiến tạo thứ 21 tại Ngoại hạng Anh 2025/26.

Bruno độc chiếm kỷ lục kiến tạo.

Phút 33 trận đấu trên sân Amex, Patrick Dorgu đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá. Máy quay ngay lập tức hướng về phía Bruno Fernandes - chủ nhân của đường kiến tạo từ chấm phạt góc.

Tiền vệ đội trưởng của MU không quá vui mừng dù vừa làm nên lịch sử. Cựu sao Sporting đã có đường kiến tạo thứ 21 ở mùa giải năm nay, qua đó phá kỷ lục được nắm giữ bởi Kevin De Bruyne và Thierry Henry với cùng 20 đường chuyền thành bàn.

Bruno hoàn thành mục tiêu tại Ngoại hạng Anh, nhưng vẫn cần thêm một pha kiến tạo để phá luôn kỷ lục ở top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu của Thomas Muller, người có 21 lần dọn cỗ cho đồng đội tại Bayern Munich ở mùa 2019/20.

Dù hết mục tiêu, Man Utd vẫn chơi đầy ấn tượng ngay trên sân nhà của Brighton. Sau pha mở tỷ số của Dorgu, "Quỷ đỏ" ban bật đến sát khung thành chủ nhà, trước khi có bàn nhân đôi cách biệt dễ dàng do công của Bryan Mbeumo.

Nếu kết quả này giữ nguyên, ác mộng sẽ đến với Brighton. "Mòng biển" với chỉ 53 điểm, tụt xuống thứ 8 và mất vé dự Europa League vào tay Sunderland (54 điểm).

