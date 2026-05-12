Real Madrid mạnh tay thanh lọc đội hình

  • Thứ ba, 12/5/2026 21:09 (GMT+7)
Sau mùa giải 2025/26 tệ hại, ban lãnh đạo Real Madrid có những động thái úp mở về danh sách những cái tên không còn nằm trong kế hoạch của đội chủ sân Bernabeu.

Perez đã bắt đầu hành động.

Theo Madrid Zone, có tới 9 cầu thủ nhiều khả năng chia tay Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, cho thấy đội chủ sân Bernabeu đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng lớn nhất trong nhiều năm qua.

Theo tiết lộ, những cái tên gần như chắc chắn rời Bernabeu gồm David Alaba và Dani Carvajal. Đây đều là các cựu binh từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công của Real Madrid, nhưng vấn đề tuổi tác cùng chấn thương khiến họ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Bên cạnh đó, CLB cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Eduardo Camavinga, Andriy Lunin và Dani Ceballos. Trường hợp của Camavinga gây chú ý hơn cả khi tiền vệ người Pháp từng được xem là tương lai tuyến giữa Real Madrid. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định cùng những vấn đề thể trạng khiến vị thế của anh suy giảm đáng kể mùa này.

Ở hàng thủ, Fran Garcia và Asencio từng nằm trong danh sách thanh lý. Dẫu vậy, chấn thương của Ferland Mendy và Eder Militao khiến ban lãnh đạo Real Madrid phải đắn đo cho quyết định đi hay ở của cặp đôi được cho là có màn trình diễn dưới sức kỳ vọng này.

Ngoài ra, Gonzalo Garcia nhiều khả năng sẽ bị bán đứt để nhường chỗ cho các phương án mới trên hàng công. Trong khi đó, tài năng trẻ Franco Mastantuono được định hướng đem cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Động thái mạnh tay của Real Madrid phản ánh quyết tâm làm mới đội hình sau mùa giải nhiều biến động. Đội chủ sân Bernabeu được cho là muốn trẻ hóa lực lượng, đồng thời mở đường cho các thương vụ lớn trong mùa hè 2026.

Real Madrid chính thức trắng tay tại mùa giải năm nay sau thất bại 0-2 trước đại kình địch Barcelona tại vòng 35 La Liga. Đây là hệ quả tất yếu sau chuỗi trận thảm họa cùng hàng loạt rắc rối liên quan đến hậu trường của đội bóng trong mùa giải 2025/26.

Thái Viên

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

