3 đội trưởng của Real Madrid phải ra đi?

  • Thứ ba, 12/5/2026 20:19 (GMT+7)
Cựu thủ môn Santi Canizares gây sốc khi cho rằng Real Madrid nên chia tay cả ba đội trưởng Vinicius Junior, Federico Valverde và Dani Carvajal.

Trong chương trình El Debate de La Pizarra, cựu thủ môn tuyển Tây Ban Nha, Canizares thẳng thắn chỉ trích bộ khung lãnh đạo hiện tại của Real Madrid. Theo ông, vấn đề lớn nhất của đội bóng không nằm ở chiến thuật mà là sự đổ vỡ trong nội bộ.

"Trái tim của phòng thay đồ đã thất bại. Điều đó liên quan trực tiếp tới các đội trưởng", Canizares nhận định.

Người đầu tiên bị nhắm tới là Dani Carvajal. Cựu danh thủ cho rằng hậu vệ kỳ cựu không còn đủ ảnh hưởng vì thường xuyên vắng mặt do chấn thương.

“Carvajal không nên được gia hạn”, ông nói ngắn gọn.

Canizares sau đó chuyển sang công kích Federico Valverde. Theo ông, tiền vệ người Uruguay quá im lặng và không thể hiện vai trò thủ lĩnh trong giai đoạn đội bóng hỗn loạn.

"Valverde không hành xử như một đội trưởng. Cậu ấy còn tạo thêm xung đột vào thời điểm nhạy cảm", cựu thủ môn nhận xét.

Những phát biểu gay gắt nhất được dành cho Vinicius Junior. Canizares cho rằng ngôi sao Brazil đặt cái tôi lên trên tập thể và không phản ánh đúng hình ảnh của Real Madrid.

Canizares cho rằng người hâm mộ muốn thấy một Real Madrid giàu giá trị và đẳng cấp hơn, thay vì hình ảnh Vinicius đáp trả đối thủ bằng cách khoe số danh hiệu Champions League mà CLB từng giành được.

Canizares cũng tiết lộ một trong những lý do khiến ông muốn Vinicius bị đưa lên thị trường chuyển nhượng là việc cầu thủ này vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Ở chiều ngược lại, cựu thủ môn Tây Ban Nha tin rằng Thibaut Courtois xứng đáng trở thành thủ quân mới của đội bóng nhờ sự chuyên nghiệp và ổn định trong cách hành xử.

Đào Trần

