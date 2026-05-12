Kroos thất vọng với Real Madrid

Sau trận thua 0-2 của Real Madrid trước Barcelona ở El Clasico hôm 11/5, cựu tiền vệ Toni Kroos thừa nhận thất vọng về đội bóng cũ.

Kroos (ngoài cùng bên trái) cảm thấy thất vọng với Real Madrid.

Trên podcast Einfach mal Luppen, Kroos không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến Real Madrid khép lại mùa giải trắng tay thứ 2 liên tiếp. "Điều đó thật khó chấp nhận. Hai mùa liên tiếp không danh hiệu là điều không thể chấp nhận với Real Madrid. Đó không phải hình ảnh vốn có của đội bóng này", Kroos nhấn mạnh.

Cựu tuyển thủ Đức cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở chuyên môn, mà xuất phát từ bầu không khí tiêu cực kéo dài bên trong lẫn bên ngoài CLB. Theo anh, Real Madrid mùa này chìm trong những mâu thuẫn nội bộ, từ các thông tin liên tục bị rò rỉ cho truyền thông đến những căng thẳng trong phòng thay đồ.

Đỉnh điểm là vụ xô xát giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde, khiến Valverde bị chấn thương vùng đầu và cả hai nhận án phạt nội bộ. Kroos xem đây là biểu tượng cho mùa giải hỗn loạn của Real.

Chính vì vậy, huyền thoại người Đức thừa nhận gần như không còn niềm tin đội bóng cũ có thể ngăn cản Barcelona đăng quang. Khi Marcus Rashford và Ferran Torres lần lượt ghi bàn từ sớm, Kroos cảm thấy trận đấu gần như an bài.

"Hiếm khi tôi thấy Real thi đấu khiến bản thân cạn cảm xúc đến vậy. Thành thật mà nói, tôi chỉ mong trận đấu kết thúc càng sớm càng tốt", Kroos thẳng thắn chia sẻ. Dù vậy, anh thừa nhận Real chơi không quá tệ trong hiệp 2 và tránh được một thất bại nặng nề.

Trong lúc khủng hoảng bủa vây, tương lai băng ghế huấn luyện Real Madrid tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Jose Mourinho đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng. Trong khi đó, Kroos cũng được đồn đoán có thể trở lại Bernabeu trong vai trò quản lý hoặc cố vấn.

