Real Madrid trả giá vì chuyển nhượng sai lầm

Mùa giải trắng tay của Real Madrid không chỉ phản ánh vấn đề chuyên môn trên sân, mà còn phơi bày những sai lệch ngày càng rõ trong chính sách chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia.

Real Madrid trắng tay ở mùa 2025/26.

Thất bại trước Barcelona tại Camp Nou khép lại hoàn toàn mùa giải 2025/26 của Real Madrid. Nhưng điều khiến truyền thông Tây Ban Nha bàn tán nhiều hơn không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn ở đội hình xuất phát của CLB.

Trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, chỉ một trong sáu tân binh được Real Madrid chiêu mộ từ hè 2024 có mặt từ đầu là Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ người Anh được đưa về từ Liverpool với khoản phí khoảng 8 triệu euro để kịp dự FIFA Club World Cup.

Trong khi đó, những bản hợp đồng tốn kém khác như Dean Huijsen, Alvaro Carreras hay Franco Mastantuono đều ngồi dự bị. Tổng số tiền Real Madrid đầu tư cho bộ ba này vượt mốc 170 triệu euro.

Theo AS, đây là dấu hiệu cho thấy Real Madrid đang đánh mất sự hiệu quả vốn từng biến họ thành hình mẫu trên thị trường chuyển nhượng.

Trong nhiều năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha liên tục thành công với các thương vụ mang tính chiến lược. Vinicius Junior, Rodrygo, Valverde, Courtois hay Tchouameni đều trở thành trụ cột sau khi cập bến Bernabeu.

Đặc biệt ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, Real Madrid gần như làm hoàn hảo mọi thứ. Jude Bellingham được đưa về với giá hơn 100 triệu euro và nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu đội bóng. Arda Guler cho thấy tiềm năng lớn, còn Joselu trở thành phương án dự phòng hiệu quả. Kết quả là Real Madrid giành cú đúp La Liga và Champions League mùa 2023/24.

Tuy nhiên, hai kỳ chuyển nhượng gần nhất lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Kylian Mbappe vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng kể từ khi gia nhập Real Madrid theo dạng tự do. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ CLB trải qua hai mùa liên tiếp trắng tay kể từ khi siêu sao người Pháp xuất hiện.

Thất bại trước Barcelona khiến Real Madrid chạm đáy khủng hoảng.

Vấn đề không nằm ở riêng Mbappe, mà ở cách Real Madrid xây dựng đội hình quanh anh. Đội bóng mất đi sự cân bằng từng giúp họ thống trị châu Âu. Hàng công sở hữu quá nhiều ngôi sao nhưng thiếu kết nối, trong khi nhiều vị trí khác lại không được nâng cấp đúng mức.

Endrick cũng là ví dụ cho sự thiếu hiệu quả ấy. Tài năng người Brazil gần như không có cơ hội thể hiện trước khi bị đẩy sang Lyon theo dạng cho mượn. Khoản đầu tư lên tới 60 triệu euro cho cầu thủ 19 tuổi hiện chưa mang lại giá trị tương xứng.

AS cho rằng áp lực đang đổ dồn lên Jose Angel Sanchez và Juni Calafat, hai nhân vật chịu trách nhiệm chính cho công tác chuyển nhượng của Real Madrid. Những người từng được ca ngợi vì khả năng phát hiện tài năng giờ bắt đầu đối mặt nhiều hoài nghi.

Dĩ nhiên, Huijsen, Alvaro Carreras hay Mastantuono vẫn còn rất trẻ và có thời gian để chứng minh bản thân. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, Real Madrid không quen với sự kiên nhẫn kéo dài.

Một mùa giải trắng tay luôn kéo theo những cuộc chất vấn lớn. Và lần này, Bernabeu đang đặt dấu hỏi về chính những thương vụ từng được kỳ vọng mở ra tương lai mới cho đội bóng.