Yamal khiến fan Real Madrid phẫn nộ

Lamine Yamal tiếp tục khiến Real Madrid nóng mặt khi công khai chế giễu đại kình địch trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga của Barcelona.

Yamal giơ chiếc áo có nội dung "đá xoáy" Real.

Sau chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ở El Clasico rạng sáng 11/5, Barcelona chính thức đăng quang La Liga 2025/26. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Camp Nou và lễ diễu hành bằng xe buýt mui trần sau đó một ngày, Lamine Yamal trở thành cái tên gây chú ý nhất.

Dù nghỉ thi đấu từ cuối tháng 4 vì chấn thương gân kheo, tài năng trẻ người Tây Ban Nha vẫn xuất hiện nổi bật trong màn ăn mừng của Barcelona. Yamal cầm trên tay chiếc áo có dòng chữ: "Tạ ơn Chúa vì tôi không phải Madridista", lời mỉa mai trực diện hướng về Real Madrid và người hâm mộ đội bóng này.

Không dừng lại ở đó, Yamal còn khơi lại màn khẩu chiến với Jude Bellingham trên mạng xã hội. Sau khi Barcelona vô địch, cầu thủ 18 tuổi đăng video ăn mừng kèm dòng trạng thái: “Talk is cheap” (tạm dịch: Nói thì dễ), ám chỉ bài đăng nổi tiếng của Bellingham hồi tháng 10 năm ngoái.

Khi ấy, tiền vệ người Anh từng viết tương tự trên trang cá nhân sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona. Đó được xem là lời đáp trả phát biểu của Yamal về việc Real Madrid “chỉ biết ăn cắp chiến thắng và phàn nàn”. Những động thái mới nhất của Yamal càng khiến Real Madrid thêm phần ê chề trong giai đoạn hỗn loạn.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trải qua mùa giải trắng tay, nội bộ liên tục xuất hiện căng thẳng với hàng loạt tin xấu liên quan đến Kylian Mbappe, Federico Valverde hay Aurelien Tchouameni.

Trong khi đó, Barcelona khép lại mùa giải bằng danh hiệu La Liga thứ 29 trong lịch sử. Và giữa đêm hội ở Catalonia, Yamal thêm một lần khẳng định mình không chỉ là tương lai của Barca, mà còn là gương mặt sẵn sàng đối đầu trực diện với Real Madrid cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sao Barcelona ăn mừng chức vô địch bằng xe đạp Hôm 11/5, sau khi cùng Barcelona lên ngôi tại La Liga 2025/26. Bộ ba Olmo, Pedri và Eric Garcia chọn cách ăn mừng độc đáo ... đạp xe quanh khuôn viên sân Camp Nou để ăn mừng.