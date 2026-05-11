Cô gái gây sốt khi gặp Yamal

Nữ ca sĩ nổi tiếng Olivia Rodrigo gây chú ý đặc biệt trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 35 La Liga rạng sáng 11/5.

Nữ ca sĩ gây chú ý khi đứng cạnh Yamal.

Giọng ca sinh năm 2003 có mặt tại Nou Camp theo lời mời từ chương trình hợp tác giữa Barcelona và Spotify. Sự xuất hiện của Olivia nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội, đặc biệt sau khoảnh khắc cô gặp mặt Lamine Yamal trước giờ bóng lăn.

Dù không thể ra sân vì chấn thương, Yamal vẫn xuất hiện để cổ vũ đồng đội và tham gia màn ăn mừng chức vô địch. Ngôi sao trẻ của Barca tỏ ra thích thú khi gặp nữ nghệ sĩ mà anh yêu mến. Trong khi đó, Olivia cũng tỏ ra phấn khích trước cuộc hội ngộ với tài năng đang gây sốt của bóng đá châu Âu.

Khoảnh khắc Olivia và Lamine xuất hiện cùng nhau hiện vẫn lan truyền mạnh trên mạng xã hội, trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất sau trận El Clasico.

Ở tuổi 23, Olivia là một trong những ngôi sao nhạc pop đình đám nhất hiện nay. Cô từng khởi nghiệp với các series phim của Disney trước khi bùng nổ trong lĩnh vực âm nhạc từ năm 2021.

Olivia tạo dấu ấn đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 3 đĩa đơn mở màn từ 3 album đầu tay cùng debut ở vị trí số một Billboard. Chủ nhân 3 giải Grammy từng được tạp chí Time vinh danh là "Nhân vật giải trí của năm".

