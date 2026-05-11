Cô gái gây sốt khi gặp Yamal

  • Thứ hai, 11/5/2026 15:36 (GMT+7)
Nữ ca sĩ nổi tiếng Olivia Rodrigo gây chú ý đặc biệt trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 35 La Liga rạng sáng 11/5.

Nữ ca sĩ gây chú ý khi đứng cạnh Yamal.

Giọng ca sinh năm 2003 có mặt tại Nou Camp theo lời mời từ chương trình hợp tác giữa Barcelona và Spotify. Sự xuất hiện của Olivia nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội, đặc biệt sau khoảnh khắc cô gặp mặt Lamine Yamal trước giờ bóng lăn.

Dù không thể ra sân vì chấn thương, Yamal vẫn xuất hiện để cổ vũ đồng đội và tham gia màn ăn mừng chức vô địch. Ngôi sao trẻ của Barca tỏ ra thích thú khi gặp nữ nghệ sĩ mà anh yêu mến. Trong khi đó, Olivia cũng tỏ ra phấn khích trước cuộc hội ngộ với tài năng đang gây sốt của bóng đá châu Âu.

Khoảnh khắc Olivia và Lamine xuất hiện cùng nhau hiện vẫn lan truyền mạnh trên mạng xã hội, trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất sau trận El Clasico.

Ở tuổi 23, Olivia là một trong những ngôi sao nhạc pop đình đám nhất hiện nay. Cô từng khởi nghiệp với các series phim của Disney trước khi bùng nổ trong lĩnh vực âm nhạc từ năm 2021.

Olivia tạo dấu ấn đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 3 đĩa đơn mở màn từ 3 album đầu tay cùng debut ở vị trí số một Billboard. Chủ nhân 3 giải Grammy từng được tạp chí Time vinh danh là "Nhân vật giải trí của năm".

Hành động đẹp của Vinicius sau thất bại tại El Clasico Sáng 11/5, Real Madrid thua Barcelona 0-2 chính thức nhìn đối thủ lên ngôi vô địch tại La Liga 2025/26. Sau trận đấu, ngôi sao người Brazil đã chúc mừng các cầu thủ đội bạn.

Yamal để lộ bạn gái mới?

Chuyện đời tư của Lamine Yamal tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông Tây Ban Nha.

19:00 30/4/2026

Bớt tung hô Yamal, Olise mới đáng sợ

Rạng sáng 29/4, Michael Olise ghi bàn đầy ngẫu hứng vào lưới Paris Saint-Germain tại Parc des Princes, nhắc châu Âu rằng giữa cơn sốt Lamine Yamal, vẫn còn một ngôi sao chạy cánh khác đang âm thầm bước vào hàng tinh hoa bằng hiệu quả lạnh lùng.

11:56 29/4/2026

Yamal nghỉ hết mùa

Tài năng trẻ Lamine Yamal dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng và phải nghỉ hết mùa giải.

19:13 23/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Yamal Yamal

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo được săn đón

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

