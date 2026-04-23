Yamal nghỉ hết mùa

Tài năng trẻ Lamine Yamal dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng và phải nghỉ hết mùa giải.

Nhà bào Fabrizio Romano xác nhận: "Lamine Yamal sẽ phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải vì chấn thương gân kheo. Dự kiến cậu ấy có thể trở lại kịp World Cup 2026".

Dù vậy, chấn thương cùa Yamal thổi bùng làn sóng lo ngại trên khắp truyền thông xứ bò tót. Yamal có thể kịp trở lại, song chưa chắc đạt phong độ tốt nhất.

Trong quá khứ, huyền thoại Johan Cruyff từng dùng khái niệm "Entorn" để mô tả môi trường đầy áp lực và nhiễu loạn xung quanh Barcelona bởi mọi tin tức đều có thể bị thổi phồng. Và lần này, cái tên Yamal là tâm điểm của cơn bão ấy.

Kênh El Chiringuito đưa ra những phân tích y khoa đến hàng loạt dự báo bi quan về tương lai của ngôi sao 18 tuổi. Thậm chí, tờ Marca còn chạy dòng tít lớn "ALARMA YAMAL" (tạm dịch: báo động đỏ Yamal - PV) ngay trên trang nhất.

Sự cố xảy ra trong chiến thắng 1-0 của Barcelona trước Celta Vigo rạng sáng 23/4. Yamal ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền, nhưng nhanh chóng đổ gục xuống sân. Khoảnh khắc Yamal ôm đùi tỏ ra đau đớn được xem là dấu hiệu điển hình của chấn thương gân kheo.

Điều người hâm mộ lo lắng hơn cả là World Cup 2026 đang đến gần. Nếu chỉ là rách nhẹ (cấp độ 1 hoặc 2), Yamal vẫn có cơ hội góp mặt dù khó đạt phong độ cao nhất. Nhưng nếu là chấn thương cấp độ 3, kịch bản xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha ngã xuống, cả quốc gia lúc này chỉ còn biết nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng.

