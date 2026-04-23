Thể thao

Yamal nghỉ hết mùa

  • Thứ năm, 23/4/2026 19:13 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Tài năng trẻ Lamine Yamal dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng và phải nghỉ hết mùa giải.

Nhà bào Fabrizio Romano xác nhận: "Lamine Yamal sẽ phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải vì chấn thương gân kheo. Dự kiến cậu ấy có thể trở lại kịp World Cup 2026".

Dù vậy, chấn thương cùa Yamal thổi bùng làn sóng lo ngại trên khắp truyền thông xứ bò tót. Yamal có thể kịp trở lại, song chưa chắc đạt phong độ tốt nhất.

Trong quá khứ, huyền thoại Johan Cruyff từng dùng khái niệm "Entorn" để mô tả môi trường đầy áp lực và nhiễu loạn xung quanh Barcelona bởi mọi tin tức đều có thể bị thổi phồng. Và lần này, cái tên Yamal là tâm điểm của cơn bão ấy.

Kênh El Chiringuito đưa ra những phân tích y khoa đến hàng loạt dự báo bi quan về tương lai của ngôi sao 18 tuổi. Thậm chí, tờ Marca còn chạy dòng tít lớn "ALARMA YAMAL" (tạm dịch: báo động đỏ Yamal - PV) ngay trên trang nhất.

Sự cố xảy ra trong chiến thắng 1-0 của Barcelona trước Celta Vigo rạng sáng 23/4. Yamal ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền, nhưng nhanh chóng đổ gục xuống sân. Khoảnh khắc Yamal ôm đùi tỏ ra đau đớn được xem là dấu hiệu điển hình của chấn thương gân kheo.

Điều người hâm mộ lo lắng hơn cả là World Cup 2026 đang đến gần. Nếu chỉ là rách nhẹ (cấp độ 1 hoặc 2), Yamal vẫn có cơ hội góp mặt dù khó đạt phong độ cao nhất. Nhưng nếu là chấn thương cấp độ 3, kịch bản xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha ngã xuống, cả quốc gia lúc này chỉ còn biết nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng.

Barcelona có quyền ngẩng cao đầu Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.

Barcelona đau đầu sống thiếu Lamine Yamal

Barcelona bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải mà không có Lamine Yamal, ngôi sao đang tạo ảnh hưởng lớn nhất trên hàng công.

3 giờ trước

World Cup xa dần với Lamine Yamal

Chuyên gia y học thể thao Ripoll cảnh báo chấn thương của Lamine Yamal có nguy cơ tái phát cao, khiến cơ hội dự World Cup 2026 trở nên mong manh.

3 giờ trước

Barcelona run sợ vì cú ngã của Lamine Yamal

Chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo rạng sáng 23/4 giúp Barcelona tiến gần ngôi vương, nhưng chấn thương của Lamine Yamal có thể là cái giá quá đắt cho phần còn lại mùa giải.

9 giờ trước

Minh Nghi

Yamal Yamal

    Real Madrid nhan cu soc kep hinh anh

    Real Madrid nhận cú sốc kép

    2 giờ trước 18:06 23/4/2026

    0

    Arda Güler và Éder Militão đều dính chấn thương gân kheo, khiến Real Madrid mất thêm hai trụ cột đến hết mùa giải.

