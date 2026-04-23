World Cup xa dần với Lamine Yamal

Chuyên gia y học thể thao Ripoll cảnh báo chấn thương của Lamine Yamal có nguy cơ tái phát cao, khiến cơ hội dự World Cup 2026 trở nên mong manh.

Yamal đối mặt giai đoạn đầy lo lắng khi chấn thương mới nhất có thể nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Bác sĩ Ripoll, chuyên gia y học thể thao danh tiếng, cho rằng tình trạng của sao trẻ Barcelona cần được xử lý với sự thận trọng tối đa vì nguy cơ tái phát lên tới 30%.

“Chấn thương của Lamine Yamal có tỷ lệ tái phát 30%, vì vậy cần cực kỳ cẩn trọng với thời gian hồi phục”, ông nhận định.

Theo bác sĩ Ripoll, mức độ nghiêm trọng sẽ phụ thuộc vào vị trí tổn thương cơ.

“Nếu chấn thương nằm ở phần bụng cơ, tiên lượng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng nếu nó xuất hiện ở điểm nối giữa cơ và gân, hoặc ngay tại gân, mọi chuyện có thể nghiêm trọng hơn nhiều”, ông Ripoll chia sẻ. Bác sĩ này cũng cho biết trong kịch bản xấu, Yamal sẽ phải nghỉ thi đấu tối thiểu từ 4 đến 6 tuần.

Đây là thông tin khiến cả tuyển Tây Ban Nha lẫn Barcelona lo lắng. Yamal hiện là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của cả CLB lẫn đội tuyển dù mới ở tuổi thiếu niên.

Sự bùng nổ của anh trong hai mùa gần đây giúp Tây Ban Nha đặt nhiều kỳ vọng trước World Cup sắp tới. Tuy nhiên, vấn đề thể trạng lúc này có thể làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch.

“Xét đến nguy cơ tái phát, có vẻ rất khó để cậu ấy kịp góp mặt trong danh sách dự World Cup. Cần phải thận trọng tối đa”, bác sĩ Ripoll nhấn mạnh.

Thông điệp ấy cho thấy Tây Ban Nha không thể mạo hiểm với viên ngọc lớn nhất của mình. Ở tuổi còn rất trẻ, việc ép Yamal trở lại quá sớm có thể để lại hậu quả dài hạn.

Barcelona chắc chắn cũng không muốn đánh cược tương lai cầu thủ quan trọng nhất hàng công chỉ vì vài trận đấu trước mắt.

World Cup 2026 vẫn chưa khép lại với Yamal, nhưng cánh cửa đang hẹp dần. Lúc này, điều quan trọng nhất với thần đồng bóng đá Tây Ban Nha không phải chạy đua với thời gian, mà là hồi phục đúng cách.

Rạng sáng 23/4, Yamal dính chấn thương sau khi thực hiện cú sút 11 m trong chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo thuộc vòng 33 La Liga.