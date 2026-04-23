Barcelona run sợ vì cú ngã của Lamine Yamal

Chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo rạng sáng 23/4 giúp Barcelona tiến gần ngôi vương, nhưng chấn thương của Lamine Yamal có thể là cái giá quá đắt cho phần còn lại mùa giải.

Lamine Yamal dính chấn thương trong chiến thắng 1-0 của Barcelona trước Celta Vigo.

Barcelona lại thắng. Thêm ba điểm, thêm một bước tiến đến chức vô địch La Liga, thêm bằng chứng cho sự ổn định dưới thời Hansi Flick. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, cảm xúc lớn nhất tại Camp Nou không phải niềm vui chiến thắng.

Tất cả dồn về cái tên Lamine Yamal.

Khi Lamine Yamal rời sân, Barcelona mất linh hồn sáng tạo

Trong ngày lễ Sant Jordi, khi các cầu thủ được tặng những bông hồng tượng trưng cho may mắn và tình yêu, Lamine Yamal dường như nhận phải đóa hoa có gai. Tài năng trẻ số một của Barcelona rời sân sau pha mang về quả phạt đền, để lại nỗi lo lớn cho chặng cuối mùa giải và cả kỳ FIFA World Cup 2026 đang đến gần.

Barcelona thắng trận. Nhưng có cảm giác họ vừa đánh đổi điều quý giá hơn ba điểm.

Hiệp một tiếp tục là sân khấu của Yamal. Những pha đi bóng lắt léo, đổi hướng liên tục và cảm giác chơi bóng như không theo quy luật quen thuộc giúp số 10 trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công Barca. Đối thủ biết cậu sẽ cầm bóng, biết cậu sẽ rê dắt, nhưng vẫn rất khó ngăn chặn. Đó là dấu hiệu của cầu thủ đặc biệt.

Lamine Yamal là linh hồn trong lối chơi của Barcelona.

Yamal không chỉ tạo đột biến bằng kỹ thuật. Anh buộc hàng thủ đối phương co cụm, kéo người theo kèm và mở ra khoảng trống cho đồng đội. Nhiều đội bóng phòng ngự tốt trước Barcelona, nhưng chỉ cần Yamal nhận bóng đúng vị trí, toàn bộ cấu trúc ấy có thể rung chuyển.

Tình huống kiếm phạt đền cũng đến từ chính năng lực đó. Yamal xộc vào vùng cấm, ngoặt bóng rồi khiến đối thủ lúng túng phạm lỗi. Nhưng ngay sau khoảnh khắc mang lại lợi thế cho đội nhà, anh lại đổ gục.

Từ lúc Yamal rời sân, Barcelona vẫn kiểm soát trận đấu, nhưng vẻ cuốn hút biến mất rõ rệt. Họ cầm bóng nhiều, giữ nhịp chắc chắn, nhưng thiếu cú chạm khiến khán đài bật dậy.

Barca không mất thế trận. Họ mất sự tưởng tượng. Điều đó cho thấy Yamal hiện quan trọng đến mức nào. Ở tuổi còn rất trẻ, anh đã là mắt xích tạo khác biệt lớn nhất trong hệ thống tấn công của Flick.

Flick xây được tập thể mạnh, nhưng Yamal là món quà hiếm có

Công bằng mà nói, Barcelona mùa này không sống nhờ một cá nhân. Flick tạo ra tập thể gắn kết, chăm chỉ và giàu kỷ luật. Đó là lý do họ thắng đều, đặc biệt cực mạnh trên sân nhà với chuỗi toàn thắng. Những con số cho thấy đây không còn là đội bóng mong manh như vài mùa trước.

Ferran Torres là ví dụ tiêu biểu cho tinh thần ấy. Anh làm việc không ngừng nghỉ, di chuyển liên tục và luôn sẵn sàng hy sinh vì hệ thống. Fermin Lopez cũng thể hiện hình ảnh tương tự khi trở lại chiến đấu chỉ ít ngày sau chấn thương vùng mặt.

Yamal có thể phải nghỉ hết mùa 2026/27.

Barcelona hiện có bản lĩnh của đội vô địch. Nhưng trong những thời khắc lớn, đội vô địch vẫn cần thiên tài. Yamal chính là phần quà đặc biệt mà không giáo án nào tạo ra được.

Flick có thể huấn luyện cách pressing, tổ chức khối đội hình hay cải thiện tâm lý thi đấu. Nhưng ông không thể dạy người khác tạo ra cảm giác bùng nổ như Yamal. Đó là thứ bẩm sinh.

Nếu chấn thương của số 10 nghiêm trọng, Barcelona vẫn đủ sức bảo vệ lợi thế ở La Liga nhờ khoảng cách điểm số và sức mạnh tập thể. Tuy nhiên, họ sẽ bước vào giai đoạn quyết định với phiên bản ít sắc bén hơn. Và nếu phải đá El Clasico mà thiếu Lamine, tổn thất ấy càng rõ.

Hình ảnh đẹp nhất trong ngày Sant Jordi là những bông hồng trao tay nhau khắp Catalonia. Nhưng bóng đá luôn có cách pha trộn niềm vui với lo âu.

Barcelona nhận ba điểm, tiến gần ngai vàng và tiếp tục chứng minh họ là đội ổn định nhất Tây Ban Nha mùa này. Song đi cùng niềm vui là nỗi sợ mang tên Lamine Yamal.

CLB xứ Catalonia đã học cách chiến thắng bằng tập thể. Nhưng họ cũng hiểu rằng những mùa giải lớn thường được quyết định bởi những cầu thủ phi thường.

Yamal là cầu thủ như thế. Nếu anh sớm trở lại, Barcelona sẽ bước vào đích đến với đôi chân nhẹ hơn. Nếu không, Flick vẫn có thể vô địch, nhưng hành trình sẽ nặng nề hơn rất nhiều.

Trong đêm Camp Nou ngập sắc hoa, Barcelona đã thắng trận. Chỉ có điều, báu vật của họ rời sân với những chiếc gai còn cắm lại.