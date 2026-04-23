Yamal đổ gục, nguy cơ lỡ World Cup

Rạng sáng 23/4, Lamine Yamal dính chấn thương trong trận Barcelona thắng 1-0 trước Celta Vigo thuộc vòng 33 La Liga.

Phút thứ 40, cầu thủ 18 tuổi tự tin thực hiện thành công quả phạt đền do chính mình kiếm được, đưa Barcelona vươn lên dẫn trước Celta Vigo. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng bàn thắng thứ 24 trong mùa giải, Yamal lập tức ra hiệu xin thay người và đổ gục xuống sân đầy đau đớn.

Chấn thương xảy ra sau tình huống va chạm mạnh với hậu vệ Yoel Lago trong vùng cấm. Dù nỗ lực đứng dậy để hoàn thành nhiệm vụ trên chấm 11m, Yamal không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân khập khiễng để nhường chỗ cho Rooney Bardghji.

Theo AS, nhà đương kim vô địch Euro bị rách cơ và có thể ảnh hưởng đến khả năng dự World Cup 2026. Yamal sẽ được đưa đi kiểm tra ngay trong hôm nay để đánh giá mức độ chấn thương.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha cũng đứng ngồi không yên, bởi Yamal là nhân vật trung tâm trong hành trình chinh phục cúp vàng của "La Roja", bắt đầu bằng trận mở màn với Cape Verde vào ngày 15/6.

Đối với Barcelona, việc mất đi ngòi nổ quan trọng nhất trong giai đoạn nước rút của La Liga là một đòn giáng mạnh. Dù dẫn đầu bảng xếp hạng, trước mắt thầy trò Hansi Flick vẫn là trận El Clasico rực lửa vào tháng 5. Với 24 bàn thắng và 18 pha kiến tạo mùa này, Yamal là linh hồn trong lối chơi của đội chủ sân Camp Nou.

Trước Celta Vigo, Yamal ghi bàn duy nhất giúp Barcelona tại lập khoảng cách dẫn Real Madrid 9 điểm sau 32 vòng đấu ở La Liga.