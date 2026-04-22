Mức giá để Barcelona có Alvarez

Barcelona xác định Julian Alvarez là mục tiêu số một nhằm tái thiết hàng công trong mùa hè 2026, dù mức phí có thể lên tới 120 triệu euro.

Alvarez lọt vào tầm ngắm của Barcelona.

Theo Diario Sport, ban lãnh đạo Barca sẵn sàng dốc toàn lực cho thương vụ, bất chấp những trở ngại lớn từ phía Atletico Madrid. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha tỏ ra kiên quyết giữ người và chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận đủ mức phí 120 triệu euro.

Phong độ ấn tượng của Alvarez mùa này là lý do Barca không ngừng theo đuổi. Tiền đạo 26 tuổi ghi 19 bàn và có thêm 9 kiến tạo trên mọi đấu trường. Khả năng di chuyển linh hoạt, pressing mạnh mẽ cùng bản năng săn bàn sắc bén của anh được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán hiệu suất ghi bàn vốn là điểm yếu của đội bóng xứ Catalonia.

Dù vậy, thương vụ không hề dễ dàng. Tiền bạc tiếp tục là rào cản lớn với Barcelona trong bối cảnh họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bằng tài chính của La Liga. Để có thể chi ra số tiền khổng lồ, Barca buộc phải thanh lý bớt cầu thủ, đồng thời cân đối quỹ lương một cách chặt chẽ.

Trong thế bế tắc hiện tại, hy vọng của Barca phần nào đặt vào chính Alvarez. Một động thái gây sức ép hoặc yêu cầu chuyển nhượng từ phía tiền đạo người Argentina có thể trở thành chìa khóa mở ra cơ hội cho Barcelona đàm phán.

