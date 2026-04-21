Arsenal muốn đổi vận bằng Julian Alvarez

Phong độ sa sút của Arsenal được cho là khiến đội bóng thành London nghiêm túc theo đuổi Julian Alvarez, mục tiêu lớn của Barcelona trong hè 2026.

Arsenal đua nóng với Barca vì Alvarez

Alvarez đang trở thành một trong những cái tên nóng nhất thị trường chuyển nhượng châu Âu. Sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Atletico Madrid, tiền đạo người Argentina được nhiều ông lớn săn đón, trong đó nổi bật nhất là FC Barcelona và Arsenal.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona xem Alvarez là lựa chọn ưu tiên cho vị trí trung phong trong bối cảnh Robert Lewandowski bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Đội chủ sân Camp Nou muốn chuẩn bị sớm cho tương lai và đánh giá cao khả năng hoạt động rộng, pressing mạnh cùng bản năng săn bàn của chân sút 26 tuổi.

Tuy nhiên, Arsenal đang nổi lên như đối thủ đáng gờm.

Đội bóng của Mikel Arteta vừa trải qua giai đoạn khó khăn. Từ vị thế cạnh tranh nhiều danh hiệu, Arsenal giờ đối diện nguy cơ trắng tay. Tại Premier League, họ bị Manchester City rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm, trong khi đối thủ còn đá ít hơn một trận.

Áp lực tại Emirates tăng mạnh khi Arsenal cũng sớm dừng bước ở các đấu trường cúp quốc nội. Trong bối cảnh hàng công thiếu sự ổn định, ban lãnh đạo CLB được cho là sẵn sàng chi lớn để nâng cấp tuyến đầu.

Alvarez là cái tên phù hợp với định hướng đó. Anh từng chứng minh năng lực tại Manchester City, sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và đã vô địch World Cup cùng tuyển Argentina. Quan trọng hơn, Alvarez đang bước vào giai đoạn chín nhất sự nghiệp.

Để dọn đường cho thương vụ lớn, Arsenal thậm chí được cho là có thể bán Kai Havertz nhằm tạo ngân sách và khoảng trống nhân sự.

Vấn đề lớn nhất nằm ở giá chuyển nhượng. Atletico được cho là chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận đề nghị vượt 100 triệu euro. Con số này hoàn toàn có thể tăng khi nhiều CLB nhập cuộc.

Ngoài Arsenal và Barcelona, Chelsea cũng quan tâm tới tiền đạo người Argentina. Tuy nhiên, nguy cơ không được dự Champions League khiến đội bóng thành London lép vế.

Với Barcelona, Alvarez là mảnh ghép lý tưởng cho dàn cầu thủ trẻ gồm Pedri, Gavi, Dani Olmo và Fermin Lopez. Nhưng khó khăn tài chính khiến họ phải tính toán kỹ trước khi ra giá.

Mùa hè 2026 vì thế có thể chứng kiến cuộc đấu lớn giữa Premier League và La Liga. Và ở trung tâm của cơn lốc ấy là Alvarez.