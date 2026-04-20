Sao Arsenal khoe giành 11 danh hiệu trước CĐV Man City

Tối 19/4, Gabriel Jesus đáp trả mạnh mẽ lời công kích từ khán đài sân Etihad khi Arsenal thua Man City 1-2 thuộc vòng 33 Premier League.

Jesus đáp trả thẳng thừng một CĐV Man City.

Năm 2022, Jesus gia nhập đội bóng thành London từ năm 2022 với mức phí khoảng 45 triệu bảng, khép lại hơn 5 năm thành công tại sân Etihad. Trong màu áo "The Citizens", anh ghi 95 bàn sau 236 trận và giành tổng cộng 11 danh hiệu lớn nhỏ.

Tuy nhiên, quá khứ huy hoàng ấy dường như không đủ để xoa dịu một bộ phận CĐV chủ nhà. Trong lúc khởi động bên đường biên ở trận đại chiến, Jesus bị một khán giả gọi là kẻ phản bội. Không giữ im lặng, chân sút 29 tuổi lập tức tiến lại gần, chỉ tay về phía người này và đáp trả: "Tôi đã giành 11 danh hiệu ở đây".

Phản ứng tự tôn của Jesus nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, không ít CĐV Man City đứng về phía cựu cầu thủ, cho rằng những lời công kích là thiếu tôn trọng. Nhiều người nhấn mạnh Jesus luôn cống hiến hết mình trong thời gian khoác áo đội bóng và chưa từng có phát ngôn tiêu cực sau khi rời đi.

Một số ý kiến còn khẳng định vai trò của tiền đạo người Brazil trong giai đoạn thành công của Man City là không thể phủ nhận, đặc biệt trong hành trình chinh phục các danh hiệu dưới thời Pep Guardiola.

Trở lại với trận đấu, các bàn thắng của Rayan Cherki và Erling Haaland giúp Man City giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal, qua đó khiến cuộc đua Premier League trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Sau 33 vòng, Man City kém "Pháo thủ" 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Highlights Man City 2-1 Arsenal

