Arsenal sụp đổ tâm lý khi 'quân' không còn tin vào 'tướng'

Bằng chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng Arsenal tối 19/4, Manchester City đang phả hơi nóng rực lửa vào gáy đối thủ trong lúc các "Pháo thủ" hoảng loạn tâm lý.

Hết thật rồi với Arteta!

Đoàn quân của Mikel Arteta vẫn đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng, nhưng vị trí của họ lung lay dữ dội. Khoảng cách an toàn lên tới 9 điểm bị rút xuống vỏn vẹn còn 3 điểm chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi.

Bất lợi hơn nữa cho đại diện thủ đô, Manchester City vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Thầy trò Pep Guardiola hoàn toàn có cơ hội vươn lên chiếm ngôi đầu nếu đánh bại Burnley tại sân Turf Moor vào ngày 23/4.

Cú nước rút thần tốc của cỗ máy chiến thắng

Như một thói quen đáng sợ, Manchester City thường đạt điểm rơi phong độ hoàn hảo vào hai tháng cuối cùng của mùa giải. Cỗ máy chiến thắng màu xanh đang một lần nữa tăng tốc mạnh mẽ. Thống kê chỉ ra rằng Man City mới nhận đúng một thất bại trong 20 vòng đấu gần nhất.

Ngược lại, Arsenal có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt khi chỉ giành được đúng một chiến thắng trong sáu trận gần đây trên mọi đấu trường. Sự tự tin đang bao trùm phòng thay đồ của đội chủ nhà. Với sáu trận đấu còn lại, họ bắt đầu có niềm tin mãnh liệt về việc giành được chiếc cúp vô địch quốc nội lần thứ bảy trong vòng chín năm qua.

Lịch sử luôn đứng về phía đội chủ sân Etihad trong giai đoạn then chốt này. Riêng tháng 4 luôn là khoảng thời gian yêu thích nhất của Pep Guardiola với tỷ lệ giành chiến thắng lên tới 71,4%, trung bình thu về 2,53 điểm mỗi trận.

Ở chiều ngược lại, tháng 4 lại là giai đoạn đầy ám ảnh đối với Mikel Arteta, khi ông chỉ kiếm được trung bình 1,48 điểm mỗi trận cùng tỷ lệ thắng vỏn vẹn 39,5%.

Dù nắm nhiều lợi thế, Pep Guardiola vẫn thể hiện sự khiêm tốn đáng nể. HLV người Tây Ban Nha cố gắng làm giảm bớt sức nóng của chiến thắng này khi chia sẻ rằng đội bóng của ông vẫn đang nuôi hy vọng, nhưng thực tế là đang phải đối mặt với một lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt.

Pep khẳng định Arsenal cho đến lúc này vẫn là đội bóng xuất sắc nước Anh. Thông điệp mà Pep muốn gửi đến các học trò rất rõ ràng: hãy giữ đôi chân trên mặt đất và duy trì sự tập trung tối đa cho chặng đường dài phía trước.

Guardiola tràn đầy tự tin sau chiến thắng.

Các cầu thủ Arsenal sụp đổ từ tâm thức

Theo hệ thống siêu máy tính của Opta, tỷ lệ vô địch vẫn đang nghiêng về phía đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, cơ hội đăng quang của Arsenal sụt giảm nghiêm trọng từ 97% xuống còn 73% chỉ trong một tuần.

Trái ngược lại, xác suất bảo vệ ngôi vương của Manchester City đã tăng vọt từ 3% lên tới 27%. Tính riêng trong mùa giải này, Arsenal ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng tới 206 ngày, trong khi Manchester City mới chỉ có 6 ngày nếm trải cảm giác này vào ngay tuần thi đấu đầu tiên.

Nếu tính rộng ra từ khi Arteta nắm quyền vào năm 2019, dù Man City đã 4 lần lên ngôi vô địch, Arsenal mới là đội có tổng số ngày dẫn đầu nhiều hơn với 537 ngày so với 453 ngày của đối phương.

Bất chấp sức ép khổng lồ, Mikel Arteta vẫn giữ thái độ lạc quan. Chiến lược gia này tuyên bố toàn đội vẫn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào khả năng vô địch và quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. Ông coi phần còn lại của mùa giải như một chặng đua mới và sẵn sàng chấp nhận thử thách.

Dù vậy, những diễn biến sau tiếng còi mãn cuộc tại Etihad lại cho thấy một bức tranh tâm lý hoàn toàn khác biệt. Trong khi các cầu thủ Arsenal gục ngã xuống sân đầy thất vọng, toàn đội Manchester City lại ôm chầm lấy nhau ăn mừng cuồng nhiệt cùng hàng chục nghìn cổ động viên nhà.

Khán đài Etihad nổ tung với những giai điệu sôi động được chế lại từ bài hát "Just The Way You Are" để dành tặng riêng cho các tân binh Rayan Cherki và Antoine Semenyo. Có thể thấy CĐV và các cầu thủ Man City tin tưởng tuyệt đối vào "tướng quân" Guardiola còn các "Pháo thủ" chẳng còn niềm tin vào Arteta.

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.

