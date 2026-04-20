Đẳng cấp của cầu thủ đắt nhất châu Á hiện nay

Trung vệ Abdukodir Khusanov có màn trình diễn ấn tượng trong trận Man City thắng 2-1 trước Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4.

Trong cuộc đối đầu căng thẳng với “Pháo thủ” tại Etihad, Khusanov cho thấy sự chắc chắn và bản lĩnh vượt trội. Theo thống kê sau trận, cầu thủ này có tổng cộng 11 tình huống tham gia phòng ngự hiệu quả, con số cho thấy mức độ hoạt động dày đặc và tầm ảnh hưởng lớn của anh nơi tuyến dưới.

Dù chỉ thực hiện 1 pha tắc bóng, điểm nổi bật trong lối chơi của Khusanov nằm ở khả năng đọc tình huống. Anh có tới 4 lần cắt bóng chính xác, kịp thời ngăn chặn các pha lên bóng nguy hiểm của Arsenal. Bên cạnh đó, trung vệ người Uzbekistan cũng thực hiện 5 pha giải nguy, trong đó có 1 tình huống đánh đầu phá bóng quan trọng, giúp giảm tải áp lực lên khung thành đội nhà.

Ảnh: Reuters.

Không chỉ vậy, Khusanov còn có 4 lần thu hồi bóng hiệu quả. Đáng chú ý, anh không bị đối phương rê bóng qua lần nào trong suốt trận đấu, cho thấy khả năng đấu tay đôi ấn tượng.

Ở trận vừa qua, Khusanov có tình huống gây tranh cãi khi đeo bám và phạm lỗi với Kai Havertz trước vùng cấm. CĐV Arsenal đòi trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ cho trung vệ người Uzbekistan, tuy nhiên ông đã bỏ qua pha bóng này, còn VAR cũng không can thiệp.

Pep Lijnders, trợ lý của HLV Pep Guardiola, từng ca ngợi Khusanov: "Cậu ấy phòng ngự rất thông minh và giàu tốc độ. Điều này giúp Man City hạn chế những pha tăng tốc của đối thủ trước khung thành".

Hiện Khusanov được định giá 35 triệu euro, biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất châu Á hiện tại (theo Transfermarkt). Màn trình diễn chói sáng vừa qua giúp tuyển thủ Uzbekistan đánh dấu bước chuyển mình từ một cầu thủ tiềm năng thành nhân tố quan trọng tại Etihad.

