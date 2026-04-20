Bùng nổ tranh cãi sau thất bại của Arsenal

Roy Keane tranh luận gay gắt với Gary Neville và Micah Richards sau thất bại 1-2 của Arsenal trước Man City thuộc vòng 33 Premier League tối 19/4.

Thất bại của Arsenal gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Trận đấu trên sân Etihad chứng kiến các pha lập công của Rayan Cherki và Erling Haaland, xen giữa là bàn gỡ hòa của Kai Havertz bên phía Arsenal. Chiến thắng giúp Man City rút ngắn khoảng cách với "Pháo thủ" xuống còn 3 điểm, đồng thời vẫn còn một trận chưa đấu.

Trong chương trình bình luận của Sky Sports sau trận, Keane tỏ rõ quan điểm cứng rắn khi cho rằng màn trình diễn tích cực là vô nghĩa nếu Arsenal không giành được điểm số.

"Bạn muốn những lời khen hay là điểm số?", cựu đội trưởng MU thẳng thắn phản bác khi Richards cố gắng nhìn nhận mặt tích cực từ lối chơi của "Pháo thủ". Richards lập luận rằng Arsenal chơi tốt hơn kỳ vọng, đặc biệt trong cách pressing và kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, Keane lập tức tỏ ra không đồng tình: "Họ là Arsenal, không phải một đội bóng nhỏ. Áp lực là một phần của cuộc đua vô địch. Man City chịu áp lực đó suốt nhiều năm qua".

Trong khi đó, Neville cố gắng dung hòa khi cho rằng HLV Mikel Arteta có thể tự hào về màn trình diễn của các học trò và lấy đó làm nền tảng cho chặng đường còn lại. Nhưng Keane lập tức mỉa mai: "Tự hào ư? Tự hào vì để thủng lưới từ một sai lầm ngớ ngẩn sao?".

Bất chấp những tranh cãi và chỉ trích, HLV Arteta giữ sự điềm tĩnh trong buổi họp báo. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal còn nguyên cơ hội vô địch: "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Đội bóng cho thấy đẳng cấp và hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa".

Hiện tại, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn Man City 3 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Với 5 vòng còn lại, cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất và mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

