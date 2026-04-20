CĐV Man City chế nhạo Arsenal

CĐV Man City hả hê sau chiến thắng quan trọng 2-1 trước Arsenal trong cuộc đối đầu then chốt tại vòng 33 Premier League.

Man City tạo bước ngoặt trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Trước khi bóng lăn vào tối 19/4, đội bóng của HLV Mikel Arteta nắm lợi thế lớn khi hơn đối thủ 6 điểm. Tuy nhiên, Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola cho thấy bản lĩnh đúng lúc với thắng lợi 2-1 trên sân nhà Etihad.

Sau tiếng còi mãn cuộc, không khí tại sân Etihad trở nên bùng nổ. Các cổ động viên Man City không chỉ ăn mừng chiến thắng mà còn chế nhạo đối thủ bằng tấm banner với dòng chữ "panic on the streets of London" (tạm dịch: nỗi sợ bao trùm các con phố tại London), lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng của ban nhạc The Smiths.

Trên mạng xã hội, các fan Man City hả hê khi đội nhà nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Một tài khoản bình luận: "Arsenal và Man City vẫn như thế sau bao năm". Một CĐV khác lên tiếng: "Arsenal yếu đuối và họ không chữa được căn bệnh này".

Dù Arsenal vẫn đang hơn 3 điểm, Man City lại nắm lợi thế lớn khi còn một trận chưa đấu. Nếu hai đội toàn thắng các trận còn lại, cuộc đua sẽ được định đoạt bằng hiệu số bàn thắng bại, thậm chí là số bàn thắng ghi được.

Phát biểu sau trận, Erling Haaland giữ sự thận trọng: "Mỗi trận đều là một trận chung kết". Trong khi đó, tiền vệ Bernardo Silva thừa nhận đội bóng trải qua mùa giải nhiều khó khăn nhưng rất vui khi tận dụng được thời cơ.

Theo lịch thi đấu, Man City sẽ làm khách trước Burnley vào ngày 22/4, còn Arsenal tiếp đón Newcastle vài ngày sau đó, trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang nóng hơn bao giờ hết.

Donnarumma ăn mừng sau chiến thắng trước Arsenal Trong trận đấu với Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4. Donnarumma đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội chủ nhà. May mắn cho anh là chiến thắng vẫn ở lại bên đội chủ sân Etihad.