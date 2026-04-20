Bernardo Silva cảnh báo Arsenal sau cú ngã ở Etihad

Tối 19/4, Manchester City có chiến thắng 2-1 trước Arsenal và Bernardo Silva tin rằng chặng đường phía trước còn nhiều biến số.

Bernando Silva có ngày thi đấu rực sáng trước Arsenal.

Sau chiến thắng quan trọng ở vòng 33 Premier League trước chính Arsenal, Manchester City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm, đồng thời vẫn còn 1 trận chưa đá. Cục diện cuộc đua vô địch vì thế trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Phát biểu sau trận, Bernardo Silva đưa ra nhận định đáng chú ý: "Tôi không nghĩ cả chúng tôi lẫn Arsenal sẽ thắng toàn bộ những trận còn lại của mùa giải".

Thông điệp của tiền vệ người Bồ Đào Nha cho thấy sự thận trọng, nhưng cũng mang hàm ý rõ ràng rằng Arsenal vẫn có thể tiếp tục sảy chân. Khi khoảng cách chỉ còn 3 điểm, mọi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá rất đắt.

Tại Etihad, Manchester City cho thấy bản lĩnh của đội bóng từng nhiều lần vô địch Premier League dưới thời Pep Guardiola. Họ đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong trận cầu mang ý nghĩa như "chung kết", qua đó tạo áp lực cực lớn lên Arsenal.

Về phía đội bóng thành London, thất bại khiến họ đánh mất quyền tự quyết tuyệt đối. Arsenal vẫn đứng đầu bảng, nhưng việc thi đấu nhiều hơn một trận cùng hiệu số bàn thắng bại không quá vượt trội (37 so với 36) khiến lợi thế trở nên mong manh.

Premier League còn 5 vòng đấu nữa, song cú ngã của Arsenal tại Etihad có thể là bước ngoặt lớn nhất mùa giải. Manchester City trở lại đúng lúc, còn Arsenal buộc phải chứng minh họ đủ lì lợm để đứng vững dưới sức ép.

Kịch bản ngôi vô địch được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại là điều mà nhiều người hâm mộ nghĩ đến sau khi trận đấu này kết thúc.

Manchester City tự giành lại cơ hội cho chính họ tại Premier League Tối 19/4, Manchester City có chiến thắng kịch tính 2-1 trước chính Arsenal tại vòng 33 Premier League khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.