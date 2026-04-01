Phản ứng của Pep trước sai lầm của Donnarumma

  • Thứ hai, 20/4/2026 01:20 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Tối 19/4, thủ thành Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm suýt khiến Man City phải trả giá bằng cả mùa giải.

Phút 18 trận gặp Arsenal trên sân Etihad ở vòng 33 Premier League, Donnarumma xử lý chần chừ trước khung thành, tạo điều kiện để Kai Havertz áp sát. Thủ môn người Italy luống cuống, dẫn đến phá bóng đập chân tiền đạo đội khách, nảy vào lưới.

Trước sai sót khó tin của cậu học trò người Italy, HLV Pep Guardiola không nổi giận mà chỉ quay lưng trở về khu kỹ thuật, vặn nắp uống gần hết một chai nước.

May mắn mỉm cười với Donnarumma, khi đồng đội tuyến trên giúp anh chuộc lỗi. Bàn thắng ở hiệp hai của Erling Haaland mang về chiến thắng 2-1 và lợi thế rất lớn cho Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Giờ đây, nửa xanh thành Manchester đứng trước cơ hội giành cú ăn ba quốc nội, khi đã vô địch Carabao và tiến sâu tại FA Cup.

Phát biểu về sai sót của Donnarumma, HLV Guardiola cho biết: "Ở đẳng cấp này, pha bóng đó là điều không thể chấp nhận. Bạn không thể tặng bàn thắng cho đối thủ trong những trận cầu lớn. Một thủ môn như Donnarumma phải chịu trách nhiệm. Nếu muốn được coi là một ngôi sao đẳng cấp thế giới, điều đơn giản là không được mắc những lỗi như vậy".

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

