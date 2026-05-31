Nasri: 'Mọi thứ chống lại Arsenal trong hiệp hai'

Cựu tiền vệ Arsenal, Samir Nasri, cho rằng các quyết định của trọng tài trong hiệp hai đã gây bất lợi cho "Pháo thủ" ở trận chung kết Champions League gặp PSG rạng sáng 31/5.

Arsenal để thua PSG 3-4 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Kết quả này giúp đội bóng nước Pháp bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, trong khi đại diện thành London tiếp tục lỡ hẹn với chiếc cúp châu Âu danh giá.

Phát biểu trên Canal+, Nasri nhận định Arsenal phải trả giá cho chiến thuật kéo giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp một. Theo cựu tuyển thủ Pháp, trọng tài đã có nhiều quyết định bất lợi cho đội bóng của HLV Mikel Arteta sau giờ nghỉ.

"Trong hiệp hai, gần như mọi tiếng còi đều chống lại Arsenal. Tôi nghĩ họ đã bị trừng phạt vì những tình huống câu giờ trong hiệp một", Nasri nhận xét.

Một trong những pha bóng gây tranh cãi nhất trận diễn ra ở hiệp phụ, khi Noni Madueke ngã trong vùng cấm sau tác động từ Nuno Mendes. Các cầu thủ Arsenal lập tức yêu cầu một quả phạt đền, nhưng trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục.

Dù từng chỉ trích cách điều hành trận đấu của trọng tài, Nasri vẫn có cái nhìn khách quan về tình huống này. Ông cho rằng nếu trọng tài thổi phạt đền, VAR nhiều khả năng cũng sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, việc không cho Arsenal hưởng phạt đền cũng không thể bị xem là một "scandal" hay một sai lầm rõ ràng.

Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.