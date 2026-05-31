Cú đúp của Son Heung-min giúp Hàn Quốc thắng đậm 5-0

  • Chủ nhật, 31/5/2026 10:58 (GMT+7)
Sáng 31/5, tuyển Hàn Quốc có màn chạy đà thuyết phục trước World Cup 2026 khi dễ dàng đè bẹp Trinidad & Tobago với tỷ số 5-0 trong trận giao hữu.

Son Heung-min lập cú đúp.

Ngay từ những phút đầu, Hàn Quốc cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp. Đội bóng xứ kim chi kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tổ chức các đợt tấn công từ hai biên lẫn trung lộ, khiến hàng thủ Trinidad & Tobago phải chống đỡ vất vả.

Sau gần 40 phút kiên cường chống đỡ, đội khách cuối cùng phải vào lưới nhặt bóng. Phút 40, Son Heung-min tận dụng đường căng ngang thuận lợi của Kim Moon-hwan để dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Hàn Quốc. Chỉ 3 phút sau, cựu đội trưởng của Tottenham tiếp tục lên tiếng khi thực hiện thành công quả phạt đền giúp đội chủ nhà tạo lợi thế 2-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc thực hiện nhiều sự thay đổi nhằm thử nghiệm nhân sự. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của đội chủ nhà không hề suy giảm. Phút 65, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Cho Gue-sung bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0.

Trong thế trận một chiều, Trinidad & Tobago gần như không có cơ hội phản kháng. Đến phút 75, thủ môn Teshorne Ragoo phạm lỗi trong vòng cấm và Hwang Hee-chan không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m để ghi bàn thắng thứ tư cho Hàn Quốc.

Chỉ 2 phút sau, Gue-sung tiếp tục ghi dấu ấn với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác, hoàn tất cú đúp cá nhân và khép lại chiến thắng tưng bừng 5-0 cho đội bóng áo đỏ.

Với phong độ ấn tượng của Heung-min cùng chiều sâu đội hình cải thiện, đội bóng xứ kim chi sẵn sàng để làm nên chuyện tại World Cup 2026. Hàn Quốc còn đá giao hữu với El Salvador trước khi mở màn bảng A World Cup bằng trận gặp CH Czech vào ngày 12/6.

Minh Nghi

