PSG vô địch Champions League là tin vui cho bóng đá châu Âu

Arsenal đã ở rất gần giấc mơ vô địch Champions League nhưng cuối cùng lại gục ngã trước PSG trên chấm luân lưu. Châu Âu nên mừng vì điều đó.

PSG đánh bại Arsenal mang niềm vui cho nhiều CLB châu Âu.

Thất bại của Arsenal khiến bóng đá Anh bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick lịch sử tại các cúp châu Âu sau khi Aston Villa đăng quang Europa League và Crystal Palace vô địch Conference League. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ rộng hơn, chiến thắng của PSG có thể là một tin vui cho phần còn lại của châu Âu.

Bởi nếu Arsenal đăng quang, sự thống trị của bóng đá Anh sẽ trở nên quá áp đảo, kéo theo nguy cơ mất cân bằng ngày càng lớn giữa các nền bóng đá trên lục địa già.

PSG ngăn Premier League độc bá châu Âu

Trong nhiều năm qua, Premier League xây dựng vị thế giải đấu giàu có và hấp dẫn nhất thế giới. Không chỉ sở hữu lượng khán giả khổng lồ, các CLB Anh còn được hưởng nguồn thu bản quyền truyền hình vượt xa phần còn lại của châu Âu. Khoảng cách tài chính ấy ngày càng trở nên đáng lo ngại.

Một trong những ví dụ rõ nhất xuất hiện ngay sau khi mùa giải vừa qua khép lại. Hull City, nhờ giành quyền thăng hạng lên Premier League, được dự báo thu về khoảng 295 triệu USD từ doanh thu và các khoản thưởng liên quan đến việc góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh. Trong khi đó, Inter Milan sau khi vô địch Serie A chỉ nhận được số tiền thưởng bằng 1/10.

Sự chênh lệch đó phản ánh thực tế rằng ngay cả những CLB trung bình của Premier League cũng có thể sở hữu nguồn lực tài chính tương đương hoặc vượt qua nhiều đội bóng hàng đầu ở Italia, Đức hay Pháp.

Nếu Arsenal hoàn tất chức vô địch Champions League, bóng đá Anh sẽ thâu tóm cả ba danh hiệu cấp CLB của UEFA trong cùng một mùa giải. Khi đó, thông điệp gửi tới các nhà đầu tư toàn cầu sẽ vô cùng rõ ràng: muốn thành công, hãy đầu tư vào bóng đá Anh. Đó là điều không phải ai cũng mong muốn.

Bóng đá châu Âu phát triển mạnh mẽ nhờ sự đa dạng về văn hóa, chiến thuật và mô hình vận hành. Nếu mọi dòng tiền, mọi ngôi sao và mọi dự án lớn đều đổ dồn vào Premier League, phần còn lại của lục địa già sẽ ngày càng khó cạnh tranh.

Bởi vậy, việc PSG đăng quang phần nào giúp duy trì niềm tin rằng đỉnh cao châu Âu không chỉ thuộc về nước Anh. Nó cho thấy Champions League vẫn là sân chơi nơi các đội bóng ngoài Premier League có thể đứng trên đỉnh vinh quang.

Arsenal thất bại giúp bóng đá châu Âu không bị người Anh đè nén.

Chức vô địch của PSG an ủi cho cả châu Âu

Điều thú vị là PSG lại đến từ Ligue 1, giải đấu thường bị đánh giá thấp nhất trong nhóm năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Ngoài PSG, phần lớn các đội bóng Pháp không có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn của Anh, Tây Ban Nha hay Đức. Chính vì vậy, nhiều người từng cho rằng việc thống trị Ligue 1 không đủ để chuẩn bị cho PSG trước những thử thách khắc nghiệt ở Champions League.

Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại. PSG không chỉ vô địch Champions League một lần mà còn bảo vệ thành công ngôi vương. Thành tích ấy giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Real Madrid làm được điều này.

Quan trọng hơn, nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Để tạo nên một nhà vô địch châu Âu, không nhất thiết phải mua một CLB tại Premier League.

Những dự án tham vọng hoàn toàn có thể được xây dựng ở Pháp, Italy, Hà Lan hay Bồ Đào Nha nếu có tầm nhìn dài hạn, nguồn lực phù hợp và chiến lược đúng đắn. PSG chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Họ biến một CLB vốn chỉ có vị thế khá khiêm tốn trong lịch sử bóng đá châu Âu lại chơi ở 1 giải đấu kém hấp dẫn trở thành thế lực hàng đầu lục địa.

Và nếu PSG có thể làm được, tại sao những cái tên giàu truyền thống như AC Milan, Lazio hay Ajax lại không thể? Những CLB ấy sở hữu lịch sử, lượng người hâm mộ và bản sắc bóng đá không hề thua kém PSG. Điều họ thiếu chủ yếu là nguồn lực để cạnh tranh trong thời đại bóng đá hiện đại.

PSG giống như một đóa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” vươn lên từ môi trường không được đánh giá cao nhất. Thành công của họ chứng minh rằng một đội bóng không nhất thiết phải chơi ở giải đấu giàu nhất mới có thể trở thành số một châu Âu.

Đó là lý do chức vô địch của PSG không chỉ thuộc về riêng nước Pháp. Nó là lời nhắc rằng bóng đá châu Âu vẫn còn nhiều con đường dẫn tới thành công. Các CĐV từ Tây Ban Nha, Đức, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha... chắc chắn đồng tình với điều này.

Bởi sự hấp dẫn của bóng đá châu Âu không nằm ở việc một giải đấu thống trị tất cả, mà nằm ở niềm tin rằng bất kỳ nền bóng đá nào cũng có thể tạo ra một nhà vô địch nếu có đủ khát vọng và tầm nhìn.