Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

120 phút xuất sắc không cứu nổi Gabriel

  • Chủ nhật, 31/5/2026 10:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cú đá luân lưu hỏng ăn ở chung kết Champions League có thể trở thành vết gợn đáng lo với Gabriel Magalhaes, chỉ hai tuần trước ngày Brazil bước vào World Cup 2026.

Gabriel Magalhaes đã chơi gần như hoàn hảo trong 120 phút của trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG. Trung vệ người Brazil liên tục xuất hiện đúng lúc để hóa giải các pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ, thắng nhiều tình huống tranh chấp và là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành David Raya.

Nhưng ở loạt sút luân lưu cân não, cú sút của anh lại bay vọt xà, khép lại giấc mơ Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal. Hình ảnh Gabriel đứng lặng người, ôm mặt rồi trùm áo lên đầu sau thất bại nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Đó là phản ứng của một cầu thủ hiểu rõ sức nặng của sai lầm trong trận đấu lớn nhất mùa giải.

Vấn đề nằm ở chỗ World Cup 2026 đã ở rất gần. Gabriel không chỉ là trụ cột của Arsenal. Anh còn là lựa chọn số một bên cạnh Marquinhos ở trung tâm hàng thủ tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Sau mùa giải xuất sắc tại Premier League, trung vệ 28 tuổi được xem là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong tham vọng chinh phục World Cup của "Selecao". Bởi vậy, điều Brazil cần quan tâm lúc này không phải chuyên môn của Gabriel, mà là trạng thái tinh thần.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều ngôi sao mang theo nỗi ám ảnh từ cấp CLB lên đội tuyển quốc gia. May mắn cho Brazil là Carlo Ancelotti nổi tiếng với khả năng quản lý con người.

Trong suốt sự nghiệp, nhà cầm quân người Italy luôn được đánh giá cao ở cách bảo vệ cầu thủ sau những thất bại lớn. Kinh nghiệm đó sẽ rất cần thiết trong những ngày tới.

Khi hội quân cùng tuyển Brazil tại Mỹ, Gabriel sẽ cần nhanh chóng gạt bỏ nỗi thất vọng để hướng sự tập trung vào World Cup.

Brazil vẫn sở hữu một trong những hàng thủ mạnh nhất giải đấu. Nhưng để biến sức mạnh đó thành lợi thế thực sự, họ cần một Gabriel tự tin, bản lĩnh và không còn bị ám ảnh bởi cú sút hỏng ở Budapest.

Henry chỉ trích quyết định đá phạt đền của Arsenal

Huyền thoại Thierry Henry đặt dấu hỏi về quyết định để Gabriel thực hiện quả luân lưu thứ năm của Arsenal trong trận chung kết Champions League gặp PSG rạng sáng 31/5.

3 giờ trước

Bạo loạn sau chung kết Champions League

Paris rúng động vì bạo loạn kinh hoàng và hàng loạt lệnh bắt giữ ngay sau chiến thắng của PSG tại chung kết Champions League.

5 giờ trước

CĐV Arsenal oà khóc sau khi thua PSG

Đêm 30/5, trận thua của Arsenal trước Paris Saint Germain ở chung kết Champions League khiến đa số người hâm mộ của "Pháo thủ" không thể kiềm chế cảm xúc.

5 giờ trước

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Gabriel Gabriel Magalhaes Brazil PSG Arsenal Champions League Brazil

    Đọc tiếp

    Canh hon loan sau chuc vo dich cua PSG hinh anh

    Cảnh hỗn loạn sau chức vô địch của PSG

    33 phút trước 10:59 31/5/2026

    0

    Rạng sáng 31/5, hơn 130 người bị bắt giữ sau hàng loạt cuộc đụng độ giữa cổ động viên quá khích và lực lượng an ninh trên khắp thủ đô Paris sau khi PSG vô địch Champions League.

    Hakimi lam nen lich su hinh anh

    Hakimi làm nên lịch sử

    35 phút trước 10:57 31/5/2026

    0

    Hậu vệ Achraf Hakimi vừa ghi dấu mốc lịch sử cho bóng đá châu Phi sau khi cùng PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mùa giải 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý