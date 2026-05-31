120 phút xuất sắc không cứu nổi Gabriel

Cú đá luân lưu hỏng ăn ở chung kết Champions League có thể trở thành vết gợn đáng lo với Gabriel Magalhaes, chỉ hai tuần trước ngày Brazil bước vào World Cup 2026.

Gabriel Magalhaes đã chơi gần như hoàn hảo trong 120 phút của trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG. Trung vệ người Brazil liên tục xuất hiện đúng lúc để hóa giải các pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ, thắng nhiều tình huống tranh chấp và là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành David Raya.

Nhưng ở loạt sút luân lưu cân não, cú sút của anh lại bay vọt xà, khép lại giấc mơ Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal. Hình ảnh Gabriel đứng lặng người, ôm mặt rồi trùm áo lên đầu sau thất bại nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Đó là phản ứng của một cầu thủ hiểu rõ sức nặng của sai lầm trong trận đấu lớn nhất mùa giải.

Vấn đề nằm ở chỗ World Cup 2026 đã ở rất gần. Gabriel không chỉ là trụ cột của Arsenal. Anh còn là lựa chọn số một bên cạnh Marquinhos ở trung tâm hàng thủ tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Sau mùa giải xuất sắc tại Premier League, trung vệ 28 tuổi được xem là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong tham vọng chinh phục World Cup của "Selecao". Bởi vậy, điều Brazil cần quan tâm lúc này không phải chuyên môn của Gabriel, mà là trạng thái tinh thần.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều ngôi sao mang theo nỗi ám ảnh từ cấp CLB lên đội tuyển quốc gia. May mắn cho Brazil là Carlo Ancelotti nổi tiếng với khả năng quản lý con người.

Trong suốt sự nghiệp, nhà cầm quân người Italy luôn được đánh giá cao ở cách bảo vệ cầu thủ sau những thất bại lớn. Kinh nghiệm đó sẽ rất cần thiết trong những ngày tới.

Khi hội quân cùng tuyển Brazil tại Mỹ, Gabriel sẽ cần nhanh chóng gạt bỏ nỗi thất vọng để hướng sự tập trung vào World Cup.

Brazil vẫn sở hữu một trong những hàng thủ mạnh nhất giải đấu. Nhưng để biến sức mạnh đó thành lợi thế thực sự, họ cần một Gabriel tự tin, bản lĩnh và không còn bị ám ảnh bởi cú sút hỏng ở Budapest.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.

