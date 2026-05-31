Cảnh hỗn loạn sau chức vô địch của PSG

Trong khi trận chung kết với Arsenal diễn ra tại Budapest, tâm điểm chú ý ở Paris lại không nằm ở màn trình diễn trên sân cỏ mà ở cảnh tượng hỗn loạn kéo dài nhiều giờ.
Ngay từ đầu trận, hàng nghìn người hâm mộ PSG sớm đổ ra các tuyến phố trung tâm để theo dõi và cổ vũ đội bóng con cưng.
Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi Arsenal vượt lên dẫn trước. Theo truyền thông Pháp, một bộ phận CĐV bắt đầu có những hành vi quá khích như ném chai lọ, ghế ngồi và các vật thể cứng về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng buộc phải can thiệp để ngăn chặn tình hình leo thang.
Khu vực Chatelet, nằm giữa Nhà thờ Đức Bà và bảo tàng Louvre, trở thành điểm nóng của đêm hỗn loạn. Nhiều nhóm người tụ tập đông đúc, gây náo loạn giao thông và liên tiếp xảy ra các vụ xô xát.
Thậm chí, một số CĐV còn leo lên giàn giáo của các công trình đang thi công gần Rue de Rivoli, buộc cảnh sát phải triển khai các biện pháp kiểm soát đám đông.
Tình hình càng trở nên phức tạp sau khi PSG gỡ hòa 1-1 và giành chiến thắng 4-3 chung cuộc ở loạt sút luân lưu. Niềm vui chiến thắng nhanh chóng biến thành những màn ăn mừng mất kiểm soát. Hàng nghìn người tràn xuống đường, đốt pháo sáng, đập phá tài sản công cộng và đối đầu với cảnh sát chống bạo động.
|Tại phía Tây Paris, hơn 40.000 cổ động viên tập trung quanh sân Parc des Princes để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn. Sau tiếng còi mãn cuộc, lực lượng an ninh được tăng cường tối đa nhằm ngăn ngừa nguy cơ bạo lực lan rộng.
Theo cảnh sát Paris, hàng nghìn người bị chặn lại để kiểm tra an ninh. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều pháo hoa trái phép, hung khí tự chế và các vật dụng nguy hiểm có thể gây mất trật tự công cộng. Nhiều du khách tham quan khu vực Louvre và các địa danh nổi tiếng khác cũng bị mắc kẹt giữa dòng người hỗn loạn.
Trước nguy cơ bạo lực đã được dự báo từ trước, nhiều cửa hàng tại trung tâm Paris chủ động gia cố mặt tiền bằng các tấm gỗ bảo vệ.
Dù cơ quan chức năng nỗ lực kiểm soát tình hình, một số cơ sở kinh doanh cùng nhiều phương tiện vẫn bị hư hại trong đêm.
Ngày PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League biến thành cơn ác mộng tại Paris khi hơn 130 người bị cảnh sát bắt giữ với hàng loạt vụ đụng độ, đập phá và gây rối nghiêm trọng giữa trung tâm thủ đô nước Pháp.
Cảnh sát Paris trải qua một ngày làm việc đầy vất vả khi phải triển khai lực lượng quy mô lớn để trấn áp các vụ bạo loạn do cổ động viên quá khích gây ra.
