'Găng tay vàng' Premier League gây tiếc nuối

David Raya là một trong những trường hợp đáng tiếc sau trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG rạng sáng 31/5.

Raya chơi tốt ở chung kết Champions League. Ảnh: Reuters.

Trên sân Puskas Arena ở Budapest, thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trong hành trình lịch sử của Arsenal tại đấu trường châu Âu. Trong suốt 120 phút thi đấu, Raya có 3 pha cứu thua, giúp đội bóng thành London đứng vững trước sức ép liên tục từ hàng công PSG.

Chỉ đến khi Ousmane Dembele bước lên chấm phạt đền ở hiệp hai, Raya mới bị đánh bại. Trong loạt sút luân lưu, Raya cản thành công cú sút của Nuno Mendes. Điều đáng nói là Matvei Safonov, người đứng trong khung gỗ của PSG, không có bất kỳ pha cản phá nào trong loạt sút luân lưu. Sự tương phản đó càng làm nổi bật nỗi tiếc nuối dành cho Raya.

Dù hoàn thành nhiệm vụ của mình, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn không thể giúp Arsenal chạm tay vào chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử. Nguyên nhân đến từ việc Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes lần lượt thực hiện không thành công các lượt sút của mình, khiến "Pháo thủ" thất bại 3-4 trên chấm luân lưu.

Trước trận chung kết Champions League, Raya giành danh hiệu Găng tay vàng Premier League sau một mùa giải xuất sắc. Thủ thành người Tây Ban Nha giữ sạch lưới 19 trận sau 38 vòng đấu, nhiều hơn người xếp thứ hai là Gianluigi Donnarumma tới 4 trận.

Dù không thể nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá, mùa giải 2025/26 vẫn đánh dấu bước tiến lớn của Arsenal. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã chấm dứt 22 năm chờ đợi để giành chức vô địch Premier League.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.