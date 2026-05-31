PSG có Dembele, nhưng Joao Neves mới là chìa khóa

PSG bảo vệ thành công Champions League nhờ nhiều ngôi sao, nhưng người quyết định nhịp đập của trận chung kết lại là Joao Neves.

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Budapest hôm 30/5, ánh đèn sân khấu hướng về Ousmane Dembele, những người hùng trên chấm luân lưu và chiếc cúp Champions League thứ hai liên tiếp của PSG. Nhưng nếu phải chọn ra cầu thủ đại diện cho tinh thần của nhà vô địch trong trận chung kết với Arsenal, cái tên xứng đáng nhất có lẽ là Joao Neves.

Không ghi bàn. Không kiến tạo. Thậm chí không thực hiện một quả luân lưu. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha gần như có mặt ở mọi điểm nóng trên sân.

Trong một trận đấu căng thẳng, giàu tính chiến thuật và thiếu khoảng trống, Neves trở thành động cơ giúp PSG duy trì cường độ hoạt động suốt 120 phút. Anh chạy, tranh chấp, thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự rồi ngay lập tức xuất hiện ở phần sân đối phương.

Cảm giác như ở bất kỳ khu vực nào có trái bóng, Neves cũng xuất hiện. Và đó chính là lý do PSG tiếp tục đứng trên đỉnh châu Âu.

Cầu thủ khiến PSG như đá với 12 người

Trận chung kết Champions League năm nay không phải màn trình diễn hoa mỹ nhất của PSG. Arsenal khiến đội bóng của Luis Enrique phải chơi một trận đấu hoàn toàn khác so với nhiều vòng đấu trước đó. Đại diện nước Anh phòng ngự chặt chẽ, liên tục bóp nghẹt khoảng trống và buộc PSG phải kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội.

Trong những trận đấu như vậy, các ngôi sao tấn công thường gặp khó khăn. Đó là lúc giá trị của Joao Neves xuất hiện. Tiền vệ 21 tuổi không phải mẫu cầu thủ tạo ra những khoảnh khắc hào nhoáng. Anh không thu hút sự chú ý bằng những pha rê bóng hay các cú sút xa đẹp mắt. Thứ Neves mang lại là sự hiện diện không ngừng nghỉ.

111 lần chạm bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác 88%. 6 lần thu hồi bóng. Thắng 77% các pha tranh chấp dưới đất. Thắng 60% các pha không chiến. 11 lần chạm bóng trong vùng cấm Arsenal. Đó là những thống kê đáng kinh ngạc đối với một tiền vệ trung tâm trong một trận chung kết Champions League.

Nhưng những con số ấy vẫn chưa phản ánh hết ảnh hưởng của Neves. Điều đáng giá nhất nằm ở những pha di chuyển không bóng. Mỗi khi Arsenal cố gắng phản công, Neves là người đầu tiên xuất hiện để bịt khoảng trống.

Mỗi khi PSG cần giữ quyền kiểm soát, anh lại trở thành điểm kết nối giữa các tuyến. Mỗi khi đội bóng Pháp mất bóng, anh lập tức lao vào gây áp lực.

Luis Enrique từng nhiều lần nhấn mạnh rằng bóng đá hiện đại không chỉ được quyết định bởi những cầu thủ ghi bàn. Nó còn được quyết định bởi những người giúp cả hệ thống vận hành trơn tru. Neves chính là hiện thân rõ ràng nhất cho triết lý đó. Có cảm giác PSG được chơi với 12 người mỗi khi tiền vệ này đạt phong độ cao nhất.

Viên ngọc quý trong đế chế của Luis Enrique

PSG đã chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng trong hơn một thập kỷ qua. Họ từng đưa về những siêu sao như Neymar, Lionel Messi hay Kylian Mbappe. Những cái tên ấy giúp PSG thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Nhưng khi nhìn lại hành trình vô địch Champions League hai mùa liên tiếp, người ta sẽ nhận ra thành công lớn nhất của PSG không nằm ở những bản hợp đồng tạo ra tiếng vang. Nó nằm ở những cầu thủ phù hợp với hệ thống.

Joao Neves là một ví dụ điển hình. Ở tuổi 21, anh đã sở hữu hai chức vô địch Champions League. Quan trọng hơn, anh đang trở thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu.

Neves không phải người ghi nhiều bàn thắng nhất. Anh cũng không phải ngôi sao nổi tiếng nhất đội hình PSG. Nhưng anh là mẫu cầu thủ mà mọi HLV đều muốn có trong đội hình.

Thông minh trong tư duy chơi bóng. Kỷ luật trong chiến thuật. Bền bỉ trong hoạt động. Và luôn đặt tập thể lên trên bản thân. Đó là những phẩm chất làm nên một nhà vô địch thực thụ.

Khi PSG nâng cao chiếc cúp Champions League lần thứ hai liên tiếp, nhiều ánh mắt sẽ hướng về Dembele hay những người hùng trên chấm luân lưu.

Nhưng Luis Enrique hiểu rõ ai là người giữ cho cỗ máy của ông vận hành suốt đêm Budapest. Joao Neves có thể không phải ngôi sao sáng nhất. Tuy nhiên, anh chính là trái tim của PSG.

Và nếu đội bóng Pháp tiếp tục thống trị châu Âu trong những năm tới, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ là một trong những lý do quan trọng nhất.